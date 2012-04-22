RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1613161416151616>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:18

  brainybird написав:зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе

В газмясе в списках не нашли, в ощаде тоже, в идее не было, в Алле нашли, обилетили по 27.7 до 150000 грн., так как есть какое-то ограничение НБУ. Оставил остаток в гривне на депозите.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 883
З нами з: 02.06.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:20

  Burton_Hover написав:Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.

Раденький, що дурненький.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 883
З нами з: 02.06.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:22

  Burton_Hover написав:
  brainybird написав:
  Burton_Hover написав:
навiщо такий дорогий купували?


да я по возможности выхожу из гривны


так навiщо для цього вибирати найвищий курс в банках? До того ж влiтку 27 буде, а то й нижче. Думаю, що 26,85.

Зуб даешь?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 883
З нами з: 02.06.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Hella написав:Квесторе_поверніться

Нет, погорельца не брала, у меня уже была депозитная карта Альфы (лежал небольшой депозит).

В депозитній не той цімес. Слід було депозитну закрити а відкрити погорільця.

В Алле сказали, что нет смысла и что именно такой карты уже нет.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 883
З нами з: 02.06.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:58

  Guineapig написав:
  Burton_Hover написав:Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.

Раденький, що дурненький.


Дурень той, що доляр по 27,7 брав,а не по 27,47, як я.
Тiльки дурень може втратити купу грошей на рiвному мicтi.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:01

  Guineapig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось мало звітів про пророблену роботу.
Де підрахунки скільки Фонд дав підзаробити а валюті?

Вльот на 200+ через курс, положил при 26,5 отдали бумагу почти по 28.


Тiльки дурень не знає, щи таке "стовпи" i кладе вiдразу на пiв року.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:09

  Guineapig написав:
  brainybird написав:зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе

В газмясе в списках не нашли, в ощаде тоже, в идее не было, в Алле нашли, обилетили по 27.7 до 150000 грн., так как есть какое-то ограничение НБУ. Оставил остаток в гривне на депозите.


Тiльки дурень на в курсi обмеження на купiвлю валюти
Burton_Hover
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:09

2026800753 †

  Burton_Hover написав:Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу

главное здоровье и не терять родных.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 03.12.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а универсал норм банк?если сравнивать с альфой
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:15

  Мизантрóп написав:
  Burton_Hover написав:Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу

главное здоровье и не терять родных.


Я тобi, москалику, плюса поставив, та написав, що згоден з тобою, а ти на мене скаргу накатав, та мою вiдповiдь видалили? Ви, москалiки, буваєте таки кумеднi! Особливо коли палитись, реагуючi на "москаля".
Burton_Hover
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1613161416151616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9269 2472231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 22:09
velvet
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48307 24533987
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:55
abc111
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1261248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron