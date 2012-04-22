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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35

  ivanbotanloh написав:а универсал норм банк?если сравнивать с альфой

с моей точки зрения с универсалом не стоит иметь дело после того как его собственником стал тигипко. я с ним попрощался ещё в 2014...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

тоесть тигипко мутный тип?аналог бахматюка, жеваго и лагуна?но у него давно на рынке группа ТАС и вроде бы стабильная
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Burton_Hover написав:Я тобi, москалику, плюса поставив, та написав, що згоден з тобою, а ти на мене скаргу накатав
ты облучена и больна,я не был в инете до сего момента.Укрмова кривая (в предсообщениях).Незачет бывшему преподу.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 24 гру, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:51

  ivanbotanloh написав:тоесть тигипко мутный тип?аналог бахматюка, жеваго и лагуна?но у него давно на рынке группа ТАС и вроде бы стабильная

Комса завжди був мутний.
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