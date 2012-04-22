с моей точки зрения с универсалом не стоит иметь дело после того как его собственником стал тигипко. я с ним попрощался ещё в 2014...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35
с моей точки зрения с универсалом не стоит иметь дело после того как его собственником стал тигипко. я с ним попрощался ещё в 2014...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:41
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
тоесть тигипко мутный тип?аналог бахматюка, жеваго и лагуна?но у него давно на рынке группа ТАС и вроде бы стабильная
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ты облучена и больна,я не был в инете до сего момента.Укрмова кривая (в предсообщениях).Незачет бывшему преподу.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 24 гру, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:51
Комса завжди був мутний.
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