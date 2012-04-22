с моей точки зрения с универсалом не стоит иметь дело после того как его собственником стал тигипко. я с ним попрощался ещё в 2014...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35
с моей точки зрения с универсалом не стоит иметь дело после того как его собственником стал тигипко. я с ним попрощался ещё в 2014...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:41
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
тоесть тигипко мутный тип?аналог бахматюка, жеваго и лагуна?но у него давно на рынке группа ТАС и вроде бы стабильная
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Зранку бачив,НО! - ты облучена и больна,я не был в инете до сего момента.Укрмова кривая (в предсообщениях).Незачет бывшему преподу.
тётя саша жалобилась на себя же
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 24 гру, 2018 13:02, всього редагувалось 3 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:51
Комса завжди був мутний.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:42
Мизантрóп
Москалику, ти вже кажись зовсiм з глузду з'їхав.
Пишеш якусь маячню.
Я ж не звинувачую тебе в тому, що ти москаль.
Батьків та країну народження не вибирають.
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:49
У Альфи відділень разів у сто більше. Але Альфа по картах може міняти умови обслуговування. Зараз ви нічого не винні, а завтра з вас вже грошіки стягують. Москалi, одне слово.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:56
Мизантрóп
Я тобі знов плюса поставлю, аби ти не скиглило.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:29
я намагався,трич1 редагував,щоб довести дуреп1 що воно нев1глас,хоча позиц1онуйе себе як айт1шник))
Я залишу всесв1тню мережу,встромлю ССД з в1ндою покищо , ну й орперативу подвою.Тёть саш,ты ж не против
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так а если у альфы получить карту фгвфл (погорельца) и к ней привязать депо
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:44
Мизантрóп
Москалику, називай мене хоч Трампом, тіки не скигли.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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