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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:41
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
тоесть тигипко мутный тип?аналог бахматюка, жеваго и лагуна?но у него давно на рынке группа ТАС и вроде бы стабильная
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Зранку бачив,НО! - ты облучена и больна,я не был в инете до сего момента.Укрмова кривая (в предсообщениях).Незачет бывшему преподу.
тётя саша жалобилась на себя же
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 24 гру, 2018 13:02, всього редагувалось 3 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:51
Комса завжди був мутний.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:29
я намагався,трич1 редагував,щоб довести дуреп1 що воно нев1глас,хоча позиц1онуйе себе як айт1шник))
Я залишу всесв1тню мережу,встромлю ССД з в1ндою покищо , ну й орперативу подвою.Тёть саш,ты ж не против
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так а если у альфы получить карту фгвфл (погорельца) и к ней привязать депо
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:36
Я б теж не став би користуватись унiверсалом після Тигіпка. Хто знає - яке він мастило л'є, як їздить. Та взагалі ввіддаю перевагу паркетникам.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:08
Це запитання чи твердження?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34
это теперь каждый рабочий день мониторить? Ведь заявление на кредиторские требования не должно быть без даты и должно быть датировано не ранее даты публикации
никому не верю
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:39
Уже опубликовали, можно подавать.
Вимоги кредиторів АТ «ВТБ БАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» в газеті «Голос України» № 247 (7002) від 22 грудня 2018 року.
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
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