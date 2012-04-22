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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1614161516161617>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:29

  Burton_Hover написав:Мизантрóп
Я тобі знов плюса поставлю, аби ти не скиглило.

я намагався,трич1 редагував,щоб довести дуреп1 що воно нев1глас,хоча позиц1онуйе себе як айт1шник))
Я залишу всесв1тню мережу,встромлю ССД з в1ндою покищо :idea: , ну й орперативу подвою.Тёть саш,ты ж не против :?: :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так а если у альфы получить карту фгвфл (погорельца) и к ней привязать депо
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:08

  ivanbotanloh написав:так а если у альфы получить карту фгвфл (погорельца) и к ней привязать депо

Це запитання чи твердження?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34

  orhidf написав:abc111

Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

http://www.fg.gov.ua/dlia-kredytoriv-bankiv
это теперь каждый рабочий день мониторить? Ведь заявление на кредиторские требования не должно быть без даты и должно быть датировано не ранее даты публикации
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:39

  sens написав:
  orhidf написав:abc111

Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

http://www.fg.gov.ua/dlia-kredytoriv-bankiv
это теперь каждый рабочий день мониторить? Ведь заявление на кредиторские требования не должно быть без даты и должно быть датировано не ранее даты публикации



Уже опубликовали, можно подавать.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank

Вимоги кредиторів АТ «ВТБ БАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» в газеті «Голос України» № 247 (7002) від 22 грудня 2018 року.

Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:56

  ivanbotanloh написав:что за хрень? мне реально посчитали по курсу 27.89 если конвертировать обратно, а ведь сказали на ГЛ Фонда что курс будет 28.10.

Начало вывода с рынка-это признание платежеспособным.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  guntherhouse777 написав:платежеспособным.

не?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:21

  ivanbotanloh написав:что за хрень? мне реально посчитали по курсу 27.89 если конвертировать обратно, а ведь сказали на ГЛ Фонда что курс будет 28.10.

Ключевое слово - "будет" :D
Уже есть практика, когда в первом транше Фонд всем выплатил по курсу предыдущего дня и не выплатил по карточным счетам (банк Богуслав).
А через полгода дополнительным траншем выплатили всё картежникам, а заодно и разницу курса доплатили всем депозитчикам:
viewtopic.php?p=4382227#p4382227
  riwalir написав:Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре. :) :) :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40

А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА :(
То ли дело было в 2014-2016!
Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц.
А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги :mrgreen:

А сейчас.... "Эх, скучно живем, товарищи"(с)
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:42

  lubopytnaya написав:А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА :(
То ли дело было в 2014-2016!
Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц.
А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги :mrgreen:

А сейчас.... "Эх, скучно живем, товарищи"(с)


ага. надо прекратить вообще выплачивать. тогда будет стр. 200 в час. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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