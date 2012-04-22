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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1614161516161617

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45

можно еще придумать. сначало принеси деку с налоговой, а уж потом после обработки всех данных в полиции, сбу, и т.д. будет принято решение о выплате :shock: :shock: :shock: :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:54

господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text ... 65n284.doc

1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг?
2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ?
3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ...
поточний рахунок отримувача ________________________
найменування банку отримувача ________________________
код отримувача ________________________
код банку ________________________

что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?

так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346
код банку: 23494714

или так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк"
код банку: 300346

4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?

5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?
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IMPRINTER
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