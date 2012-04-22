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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45
можно еще придумать. сначало принеси деку с налоговой, а уж потом после обработки всех данных в полиции, сбу, и т.д. будет принято решение о выплате
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:54
господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...
1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг?
2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ?
3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ...
поточний рахунок отримувача ________________________
найменування банку отримувача ________________________
код отримувача ________________________
код банку ________________________
что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?
так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346
код банку: 23494714
или так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк"
код банку: 300346
4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?
5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?
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