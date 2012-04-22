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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1615161616171618>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40

А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА :(
То ли дело было в 2014-2016!
Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц.
А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги :mrgreen:

А сейчас.... "Эх, скучно живем, товарищи"(с)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:42

  lubopytnaya написав:А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА :(
То ли дело было в 2014-2016!
Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц.
А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги :mrgreen:

А сейчас.... "Эх, скучно живем, товарищи"(с)


ага. надо прекратить вообще выплачивать. тогда будет стр. 200 в час. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45

можно еще придумать. сначало принеси деку с налоговой, а уж потом после обработки всех данных в полиции, сбу, и т.д. будет принято решение о выплате :shock: :shock: :shock: :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:54

господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text ... 65n284.doc

1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг?
2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ?
3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ...
поточний рахунок отримувача ________________________
найменування банку отримувача ________________________
код отримувача ________________________
код банку ________________________

что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?

так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346
код банку: 23494714

или так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк"
код банку: 300346

4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?

5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:09

IMPRINTER 1- пох
2-достаточно написать ибо сами видят и юр дела с копиями есть
3- написано криво,от себя уточнить можно,можно вообще в произвольной форме.
4-зачем? есть в балансе-сойдется :D
5-заказным 8 грн. гдет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:30

Заява.

IMPRINTER
А что во 2 пункте нужно писать ? И нужно ли его заполнять вкладчикам ?
somalibank
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги


с каждым годом выбор куда заносить меньше и меньше. Если отсеять хитрож.е банки со ставкой 0-3% оставшихся можно будет по пальцам пересчитать. Скоро будем обсуждать вообще нести ли деньги в банк или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:44

  IMPRINTER написав:господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text ... 65n284.doc

1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг?
2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ?
3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ...
поточний рахунок отримувача ________________________
найменування банку отримувача ________________________
код отримувача ________________________
код банку ________________________

что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?

так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346
код банку: 23494714

или так:
найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк"
код банку: 300346

4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?

5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?

Як таке могло статисЬ? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:49

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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  vitaliian написав:оставшихся можно будет по пальцам пересчитать

Що це за десятка чи двадцятка, якщо задіяти ще і пальці ніг?
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