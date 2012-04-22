А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА То ли дело было в 2014-2016! Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц. А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги
lubopytnaya написав:А вообще как-то скучненько и неинтересненько стали проходить ВА То ли дело было в 2014-2016! Народ по полгода напряженно ждал выплат и в ветках банков-банкротов каждый день добавлялось по 50 страниц. А когда, наконец, выплаты начинались, люди по полдня толкались в очередях в единственном банке-агенте. Причем, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги
А сейчас.... "Эх, скучно живем, товарищи"(с)
ага. надо прекратить вообще выплачивать. тогда будет стр. 200 в час.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг? 2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ? 3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ... поточний рахунок отримувача ________________________ найменування банку отримувача ________________________ код отримувача ________________________ код банку ________________________
что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?
так: найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346 код банку: 23494714
или так: найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк" код банку: 300346
4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?
5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?
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IMPRINTER 1- пох 2-достаточно написать ибо сами видят и юр дела с копиями есть 3- написано криво,от себя уточнить можно,можно вообще в произвольной форме. 4-зачем? есть в балансе-сойдется 5-заказным 8 грн. гдет
lubopytnaya написав:, в ожидании своей очереди все делились мнениями, в какой банк занести полученные от Фонда деньги
с каждым годом выбор куда заносить меньше и меньше. Если отсеять хитрож.е банки со ставкой 0-3% оставшихся можно будет по пальцам пересчитать. Скоро будем обсуждать вообще нести ли деньги в банк или нет.
1. Печатать с двух сторон одного листа, на двух разных или пофиг? 2. Надо ли прикладывать копии паспорта/кода ? 3. В п.3, где указываются реквизиты для удовлетворения вымог как-то по-дебильному написано ... поточний рахунок отримувача ________________________ найменування банку отримувача ________________________ код отримувача ________________________ код банку ________________________
что писать в поле найменування банку и код банку ? что они имеют ввиду под кодом? код мфо или код егрпоу?
так: найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк", МФО 300346 код банку: 23494714
или так: найменування банку отримувача: АТ "Альфа-Банк" код банку: 300346
4. Надо ли прикладывать к заяву копии договоров/квитанций относительно которых предъявляются вымогы?
5. Каким письмом отправлять? обычным, заказным, заказным с уведомлением?
Як таке могло статисЬ?
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vitaliian написав:оставшихся можно будет по пальцам пересчитать
Що це за десятка чи двадцятка, якщо задіяти ще і пальці ніг?
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