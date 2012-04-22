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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  nozorrog написав:это должен быть именно текущий(2620) счет? Карточный (2625) не подойдет? И если нет, то в каком банке лучше такой счет открывать? Чтобы не переплачивать за то, что возможно и не понадобится совсем.

в Альфа банк на 2620 заходило без комиссии( и открывается он тоже бесплатно), ну и % НЕ начислялись на остаток, в интернет банкинге можно смотреть остаток, если у них же открыть пакет Ультра или Комфорт( а может и карта погорельца подойдет), тогда и снять можно без комиса или у них же депо открыть или пользоваться пакетом, плюшек у них тоже имеется, зашедши к ним уходить как то и необязательно:)
PS когда ВТБ уходил из моего города то я дал Альфовский 2620 , и все было норм, пока не пробил час Х
vill
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:38

  IMPRINTER написав:господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...

Все данные, указанные в заявах, "девочки" будут заносить в электронный реестр кредиторов. Поэтому писать в заяве надо так, чтобы девочки всё поняли ))
1. пофиг
2. в каких-то банках требуют, а в каких-то не требуют, но на всякий случай лучше приложить
3. пишите всё подряд: и МФО, и код банка - "девочки" сами выберут нужное
4. нет, если вдруг начнут выплачивать, то выплатят в размере остатка на всех счетах
5. лучше заказным с уведомлением, т.к. когда это требование приносишь самостоятельно в банк, то "девочки" требуют два экземпляра: один для них, а второй для кредитора - на этот экземпляр ставится штампик и подпись банка о получении кредиторского требования.
почтовое уведомление будет аналогом штампика о получении.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:59

  Квесторе_поверніться написав:Погорільця в Алли дають?


В тих, в кого нема дають, а тим в кого вже є зараховують на існуючу. Правда мені без проблем випустили нову, моя закінчується 12/18, вже бачу нову картку в інтернеті, чекаю на відділенні.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:04

  ukr0014959 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Погорільця в Алли дають?


В тих, в кого нема дають, а тим в кого вже є зараховують на існуючу. Правда мені без проблем випустили нову, моя закінчується 12/18, вже бачу нову картку в інтернеті, чекаю на відділенні.

Ок. Дякую.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:33

как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:46

  zoawlhxc написав:как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?


вы думаете тут оракулы сидят?
для меня гривна сильно рисковый инструмент, чтобы в нем держать сбережения, а %% ставка по доллару не компенсирует те риски, которые ты несешь отдавая доллары в укрбанк даже если это будет банк с иностранным капиталом - походы за пайками вы помните.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:02

  ivanbotanloh написав:можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?


и что - посчитайте скока можно было взять еще на каком то РИСКОВОМ инструменте ... на битке тоже многие хорошо заработали ... депозиты надо держать в сберегательных инструментах - гривна не является сберегательным инструментом.
Для меня первичным является сохранение имеющегося.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

не сравнивайте ВЫСОКОРИСКОВЫЕ инвестиции как КРИПТА, и гривнедепо, это немного разные риски,сейчас ЗВР около 20 ярдов, Смолий глава НБУ толковый чувак, это не говнарева, плюс МВФ транши, возможны лишь под выборы движуха, а под летом курс особо никогда за все время не рос, поэтому статистика на лицо. решать каждому, но брать зеленый сейчас по 27.6-27.8 нет смысла, летом все равно по 28-28.5 откупитесь.плюс в наше время для матрасников враги- ПОЖАР и ГРАБИТЕЛИ,ВОРЫ, а также общемировая тенденция сейчас бакс слабеет, и деньги должны работать, а не лежать в матрасе и гнить.Тем более все уже увидели как работают спекули на курсе когда типа ввели ВП, за сутки прокачали на лохах курс до 29,5, и откатили на 1грн сразу же.Вот и вся спекуляция.Учитывайте еще фактор ЗАРОБИТЧАН, те кто завозят и переводят 10-11 ярдов валюты в страну в течении года.

Биток упал с 20 к до 3200, в 6 раз почти, явно гривна не упадет в 6 раз.Поэтому не городите чушь.Риски у крипты намного выше чем у гривнедепо. Мне то виднее ибо сам покупал альты и биток.
ivanbotanloh
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