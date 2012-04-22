Додано: Сер 26 гру, 2018 11:05

не сравнивайте ВЫСОКОРИСКОВЫЕ инвестиции как КРИПТА, и гривнедепо, это немного разные риски,сейчас ЗВР около 20 ярдов, Смолий глава НБУ толковый чувак, это не говнарева, плюс МВФ транши, возможны лишь под выборы движуха, а под летом курс особо никогда за все время не рос, поэтому статистика на лицо. решать каждому, но брать зеленый сейчас по 27.6-27.8 нет смысла, летом все равно по 28-28.5 откупитесь.плюс в наше время для матрасников враги- ПОЖАР и ГРАБИТЕЛИ,ВОРЫ, а также общемировая тенденция сейчас бакс слабеет, и деньги должны работать, а не лежать в матрасе и гнить.Тем более все уже увидели как работают спекули на курсе когда типа ввели ВП, за сутки прокачали на лохах курс до 29,5, и откатили на 1грн сразу же.Вот и вся спекуляция.Учитывайте еще фактор ЗАРОБИТЧАН, те кто завозят и переводят 10-11 ярдов валюты в страну в течении года.



Биток упал с 20 к до 3200, в 6 раз почти, явно гривна не упадет в 6 раз.Поэтому не городите чушь.Риски у крипты намного выше чем у гривнедепо. Мне то виднее ибо сам покупал альты и биток.