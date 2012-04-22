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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:12
nozorrog написав:
это должен быть именно текущий(2620) счет? Карточный (2625) не подойдет? И если нет, то в каком банке лучше такой счет открывать? Чтобы не переплачивать за то, что возможно и не понадобится совсем.
в Альфа банк на 2620 заходило без комиссии( и открывается он тоже бесплатно), ну и % НЕ начислялись на остаток, в интернет банкинге можно смотреть остаток, если у них же открыть пакет Ультра или Комфорт( а может и карта погорельца подойдет), тогда и снять можно без комиса или у них же депо открыть или пользоваться пакетом, плюшек у них тоже имеется, зашедши к ним уходить как то и необязательно:)
PS когда ВТБ уходил из моего города то я дал Альфовский 2620 , и все было норм, пока не пробил час Х
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:38
IMPRINTER написав:
господа, пару вопросов по заполнению кредиторских вымог по заяве ...
Все данные, указанные в заявах, "девочки" будут заносить в электронный реестр кредиторов. Поэтому писать в заяве надо так, чтобы девочки всё поняли ))
1. пофиг
2. в каких-то банках требуют, а в каких-то не требуют, но на всякий случай лучше приложить
3. пишите всё подряд: и МФО, и код банка - "девочки" сами выберут нужное
4. нет, если вдруг начнут выплачивать, то выплатят в размере остатка на всех счетах
5. лучше заказным с уведомлением, т.к. когда это требование приносишь самостоятельно в банк, то "девочки" требуют два экземпляра: один для них, а второй для кредитора - на этот экземпляр ставится штампик и подпись банка о получении кредиторского требования.
почтовое уведомление будет аналогом штампика о получении.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:59
Квесторе_поверніться написав:
Погорільця в Алли дають?
В тих, в кого нема дають, а тим в кого вже є зараховують на існуючу. Правда мені без проблем випустили нову, моя закінчується 12/18, вже бачу нову картку в інтернеті, чекаю на відділенні.
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ukr0014959
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:04
ukr0014959 написав: Квесторе_поверніться написав:
Погорільця в Алли дають?
В тих, в кого нема дають, а тим в кого вже є зараховують на існуючу. Правда мені без проблем випустили нову, моя закінчується 12/18, вже бачу нову картку в інтернеті, чекаю на відділенні.
Ок. Дякую.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:33
как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?
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zoawlhxc
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:46
zoawlhxc написав:
как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?
вы думаете тут оракулы сидят?
для меня гривна сильно рисковый инструмент, чтобы в нем держать сбережения, а %% ставка по доллару не компенсирует те риски, которые ты несешь отдавая доллары в укрбанк даже если это будет банк с иностранным капиталом - походы за пайками вы помните.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:49
можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:02
ivanbotanloh написав:
можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
и что - посчитайте скока можно было взять еще на каком то РИСКОВОМ инструменте ... на битке тоже многие хорошо заработали ... депозиты надо держать в сберегательных инструментах - гривна не является сберегательным инструментом.
Для меня первичным является сохранение имеющегося.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:05
не сравнивайте ВЫСОКОРИСКОВЫЕ инвестиции как КРИПТА, и гривнедепо, это немного разные риски,сейчас ЗВР около 20 ярдов, Смолий глава НБУ толковый чувак, это не говнарева, плюс МВФ транши, возможны лишь под выборы движуха, а под летом курс особо никогда за все время не рос, поэтому статистика на лицо. решать каждому, но брать зеленый сейчас по 27.6-27.8 нет смысла, летом все равно по 28-28.5 откупитесь.плюс в наше время для матрасников враги- ПОЖАР и ГРАБИТЕЛИ,ВОРЫ, а также общемировая тенденция сейчас бакс слабеет, и деньги должны работать, а не лежать в матрасе и гнить.Тем более все уже увидели как работают спекули на курсе когда типа ввели ВП, за сутки прокачали на лохах курс до 29,5, и откатили на 1грн сразу же.Вот и вся спекуляция.Учитывайте еще фактор ЗАРОБИТЧАН, те кто завозят и переводят 10-11 ярдов валюты в страну в течении года.
Биток упал с 20 к до 3200, в 6 раз почти, явно гривна не упадет в 6 раз.Поэтому не городите чушь.Риски у крипты намного выше чем у гривнедепо. Мне то виднее ибо сам покупал альты и биток.
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:59
IMPRINTER написав: ivanbotanloh написав:
можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
и что - посчитайте скока можно было взять еще на каком то РИСКОВОМ инструменте ... на битке тоже многие хорошо заработали ... депозиты надо держать в сберегательных инструментах - гривна не является сберегательным инструментом.
Для меня первичным является сохранение имеющегося.
Депо, що в валюті, що в гривні в мехаж 200000 є безризикові інструменти для вкладень...правда присутній девальваційний ризик ( знати б прикуп
.
А збереження є єфективними, якщо вони компенсують інфляцію.
Чим більше компенсують - тим більш вони ефективні.
Погоджуєтесь?
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