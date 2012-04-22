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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:12
Квесторе_поверніться
давайте по теме. не засоряйте ветку
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lwa
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:24
Подскажите пожалуйста, в каком из банков-агентов ФГВФЛ можно получить наличными сумму около 200 тыс. в день обращения?
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John Johnson
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав: ivanbotanloh написав:
можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
и что - посчитайте скока можно было взять еще на каком то РИСКОВОМ инструменте ... на битке тоже многие хорошо заработали ... депозиты надо держать в сберегательных инструментах - гривна не является сберегательным инструментом.
Для меня первичным является сохранение имеющегося.
Депо, що в валюті, що в гривні в мехаж 200000 є безризикові інструменти для вкладень...правда присутній девальваційний ризик ( знати б прикуп
.
А збереження є єфективними, якщо вони компенсують інфляцію.
Чим більше компенсують - тим більш вони ефективні.
Погоджуєтесь?
ничего подобного ... банки массово летят, когда приходит кризис и при этом курс резко падает ... и своих долларов в гривневом экв. вы можете получить намного меньше.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
в центральных отделениях, в киевском ПУМБе видел много грн. кирпичей ( вул. Андріївська).
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demichh
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