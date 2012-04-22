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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:12
Квесторе_поверніться
давайте по теме. не засоряйте ветку
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lwa
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:24
Подскажите пожалуйста, в каком из банков-агентов ФГВФЛ можно получить наличными сумму около 200 тыс. в день обращения?
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John Johnson
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав: ivanbotanloh написав:
можно рискнуть в гривнедепо до лета, а там видно будет, по крайней мере если бы вы держали в гривне все эти года депозит в норм банке, то были бы в жирном плюсе по отношению к валютным матрасникам, с 25 до 28 грн девальвировала, а посчитайте сколько за 4 года можно было процентов взять на гривнедепо?
и что - посчитайте скока можно было взять еще на каком то РИСКОВОМ инструменте ... на битке тоже многие хорошо заработали ... депозиты надо держать в сберегательных инструментах - гривна не является сберегательным инструментом.
Для меня первичным является сохранение имеющегося.
Депо, що в валюті, що в гривні в мехаж 200000 є безризикові інструменти для вкладень...правда присутній девальваційний ризик ( знати б прикуп
.
А збереження є єфективними, якщо вони компенсують інфляцію.
Чим більше компенсують - тим більш вони ефективні.
Погоджуєтесь?
ничего подобного ... банки массово летят, когда приходит кризис и при этом курс резко падает ... и своих долларов в гривневом экв. вы можете получить намного меньше.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
в центральных отделениях, например, в киевском ПУМБе видел много грн. кирпичей ( вул. Андріївська).
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demichh
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:46
IMPRINTER написав:
ничего подобного ... банки массово летят, когда приходит кризис и при этом курс резко падает ... и своих долларов в гривневом экв. вы можете получить намного меньше.
Так написав же про девальваційний ризик.
А так депо - це неризикові вкладення.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:50
lwa написав:Квесторе_поверніться
давайте по теме. не засоряйте ветку
Тема вже себе вичерпала.
Всім все хто хотів віддали...кредиторські вимоги подали.
Всі вільні.
А 200000 без замовлення забрати за раз проблемка.
В свій час такі суми в Кредо по різних відділеннях збирав...в цій банці грошей кури не клюють.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:54
John Johnson написав:
Подскажите пожалуйста, в каком из банков-агентов ФГВФЛ можно получить наличными сумму около 200 тыс. в день обращения?
Приват.
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THB
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:08
а что будет если ошибка на букве в реестре фонда и буква в регионе прописке одна неправильная , а банк агент уже выдал сумму ? или это формальность?
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:23
IMPRINTER написав: zoawlhxc написав:
как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?
вы думаете тут оракулы сидят?
для меня гривна сильно рисковый инструмент, чтобы в нем держать сбережения, а %% ставка по доллару не компенсирует те риски, которые ты несешь отдавая доллары в укрбанк даже если это будет банк с иностранным капиталом - походы за пайками вы помните.
У валюті постійно риск перебора за 1 Фонд, на чому постійно попадаюся.
Невідомо який курс буде через рік, тому невідомо скільки іноземної валюти класти: 5Куе, а може 6Куе. Але скільки не клади, % - як кіт наплакав, із щомісячною виплатою геть нама змісту.
В гривні класти - знову питання, а з яким курсом зустрічати закінчення вкладу.
Тобто проблеми дві:
нестабільний курс і нікчемна сума від Фонда.
Що не роби, система тебе взує.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:25
ivanbotanloh написав:
не сравнивайте ВЫСОКОРИСКОВЫЕ инвестиции как КРИПТА, и гривнедепо, это немного разные риски,сейчас ЗВР около 20 ярдов, Смолий глава НБУ толковый чувак, это не говнарева, плюс МВФ транши, возможны лишь под выборы движуха, а под летом курс особо никогда за все время не рос, поэтому статистика на лицо. решать каждому, но брать зеленый сейчас по 27.6-27.8 нет смысла, летом все равно по 28-28.5 откупитесь.плюс в наше время для матрасников враги- ПОЖАР и ГРАБИТЕЛИ,ВОРЫ, а также общемировая тенденция сейчас бакс слабеет, и деньги должны работать, а не лежать в матрасе и гнить.Тем более все уже увидели как работают спекули на курсе когда типа ввели ВП, за сутки прокачали на лохах курс до 29,5, и откатили на 1грн сразу же.Вот и вся спекуляция.Учитывайте еще фактор ЗАРОБИТЧАН, те кто завозят и переводят 10-11 ярдов валюты в страну в течении года.
Биток упал с 20 к до 3200, в 6 раз почти, явно гривна не упадет в 6 раз.Поэтому не городите чушь.Риски у крипты намного выше чем у гривнедепо. Мне то виднее ибо сам покупал альты и биток.
долар зміцнюється, сировинні ринки падають, фонда валиться, так що не тре байок про "міцну гривну" і "надійний фінансовий інструмент."
Йдем до європи, так хай Фонд гарантує, як у ЄС 100000 євро з банки і у валюті вклада.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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