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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:54

Нет в списках на выплату!!!

Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05

Dolphin399 по-ходу никчемнули.Решать через откат не имеющий границ :wink:
Всё зависит от даты проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Dolphin399 написав:оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ".

Несмотря на то, что некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации, по объявлению фонда в первую волну вошли все счета, кроме карточных. Пока паниковать рано, стоит дождаться объявления о выплате по карточным счетам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Сибарит написав:некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации
Так по Скарничке вьіплачивают? Єто ж карточньій счет. А первая волна вьіплат до какой датьі?
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:51

  Dolphin399 написав:Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!

Данная операция точно была завершена? Банк далеко не у всех согласовал данную операцию, м.б. деньги остались на текущем счете?
burkov24
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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