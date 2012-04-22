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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:54
Нет в списках на выплату!!!
Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05
Dolphin399 по-ходу никчемнули.Решать через откат не имеющий границ
Всё зависит от даты проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Несмотря на то, что некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации, по объявлению фонда в первую волну вошли все счета, кроме карточных. Пока паниковать рано, стоит дождаться объявления о выплате по карточным счетам.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Чет 27 гру, 2018 06:51
Данная операция точно была завершена? Банк далеко не у всех согласовал данную операцию, м.б. деньги остались на текущем счете?
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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