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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1618161916201621>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:54

Нет в списках на выплату!!!

Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05

Dolphin399 по-ходу никчемнули.Решать через откат не имеющий границ :wink:
Всё зависит от даты проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Dolphin399 написав:оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ".

Несмотря на то, что некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации, по объявлению фонда в первую волну вошли все счета, кроме карточных. Пока паниковать рано, стоит дождаться объявления о выплате по карточным счетам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Сибарит написав:некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации
Так по Скарничке вьіплачивают? Єто ж карточньій счет. А первая волна вьіплат до какой датьі?
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:51

  Dolphin399 написав:Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!

Данная операция точно была завершена? Банк далеко не у всех согласовал данную операцию, м.б. деньги остались на текущем счете?
burkov24
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:47

  zoawlhxc написав:как лучше поступить с выплатой?
купить $ и на депозит или в гривне депозит?

Вчера забрал в ПУМБе....рискнул до лета вложиться в депогривне через Минфин.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Нова написав:Так по Скарничке вьіплачивают? Єто ж карточньій счет. А первая волна вьіплат до какой датьі?

Не знаю, по всем ли, но некоторым выплатили. Я все свое уже получил.
Выплаты обычно приостанавливают на пару дней перед очередной волной выплат для переформирования реестров. Карты, по идее, должны начать выплачивать в середине января.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:20

  varlo написав:Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?

киевлянам лучше лично 2 экземпляра,на втором штамп входящий себе взять.Метро "Театральная","Льва Дебелого" и "Университет" рядом же.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

З 13:00 28 ГРУДНЯ 2018 РОКУ ДО 09:00 03 СІЧНЯ 2019 РОКУ БУДУТЬ ПРИЗУПИНЕНІ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ
У зв’язку із встановленням Національним банком України порядку роботи банківської системи України у період завершення 2018 року та необхідністю проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб технологічних робіт, пов’язаних із завершенням поточного року та початком нового звітного року, Фондом гарантування вкладів буде призупинено виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 13:00 28 грудня 2018 року до 09:00 03 січня 2019 року.

Довідкова інформація за телефонами «Гарячої лінії з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку)
ivanbotanloh
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