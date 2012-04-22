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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:54
Нет в списках на выплату!!!
Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05
Dolphin399 по-ходу никчемнули.Решать через откат не имеющий границ
Всё зависит от даты проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Несмотря на то, что некоторые карточные счета (пока известно о Скарьнычках) попали в первую волну компенсации, по объявлению фонда в первую волну вошли все счета, кроме карточных. Пока паниковать рано, стоит дождаться объявления о выплате по карточным счетам.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Чет 27 гру, 2018 06:51
Данная операция точно была завершена? Банк далеко не у всех согласовал данную операцию, м.б. деньги остались на текущем счете?
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:47
Вчера забрал в ПУМБе....рискнул до лета вложиться в депогривне через Минфин.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:11
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Не знаю, по всем ли, но некоторым выплатили. Я все свое уже получил.
Выплаты обычно приостанавливают на пару дней перед очередной волной выплат для переформирования реестров. Карты, по идее, должны начать выплачивать в середине января.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:20
киевлянам лучше лично 2 экземпляра,на втором штамп входящий себе взять.Метро "Театральная","Льва Дебелого" и "Университет" рядом же.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:46
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
З 13:00 28 ГРУДНЯ 2018 РОКУ ДО 09:00 03 СІЧНЯ 2019 РОКУ БУДУТЬ ПРИЗУПИНЕНІ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ
У зв’язку із встановленням Національним банком України порядку роботи банківської системи України у період завершення 2018 року та необхідністю проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб технологічних робіт, пов’язаних із завершенням поточного року та початком нового звітного року, Фондом гарантування вкладів буде призупинено виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 13:00 28 грудня 2018 року до 09:00 03 січня 2019 року.
Довідкова інформація за телефонами «Гарячої лінії з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку)
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