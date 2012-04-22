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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1618161916201621

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:57

  Михалыч написав:
  sens написав:
  orhidf написав:abc111

Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

http://www.fg.gov.ua/dlia-kredytoriv-bankiv
это теперь каждый рабочий день мониторить? Ведь заявление на кредиторские требования не должно быть без даты и должно быть датировано не ранее даты публикации



Уже опубликовали, можно подавать.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank

Вимоги кредиторів АТ «ВТБ БАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» в газеті «Голос України» № 247 (7002) від 22 грудня 2018 року.

Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.

кому?
АТ ВТБ-банк ?
чи ліквідаційній комісії ?
чи як?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:03

  Мизантрóп написав:
  varlo написав:Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?

киевлянам лучше лично 2 экземпляра,на втором штамп входящий себе взять.Метро "Театральная","Льва Дебелого" и "Университет" рядом же.

писати заяву від руки, чи набирати на ПК і лише підписати?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:07

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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:13

Забрав через Альфу. Купив долар по 27.60. Вийшло приблизно 60 дол. в плюс. І як колись казали: Спи спокійно дорогий товариш ВТБ.
sergey_zolotar
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:22

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Цікава ситуація була вчора, коли пішов отримувати виплату в ПУМБ. Сума в гривнях мала бути приблизно 190 тисяч. В ПУМБі довго шукали мою суму, а коли знайшли, то сказали, що бачать тільки 180 тисяч. Я здивувався, попросив ще раз ретельно все перевірити, але в них світились 180 тисяч. Пішов в Універсал банк. Там було все ОК, відразу побачили 190 тисяч. Оформив в Універсалі депо на півроку з бонусом від мінфіна. Хоча то саме планував в ПУМБі зробити.
Win11
 
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