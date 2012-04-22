Вимоги кредиторів АТ «ВТБ БАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» в газеті «Голос України» № 247 (7002) від 22 грудня 2018 року.
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
кому? АТ ВТБ-банк ? чи ліквідаційній комісії ? чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
varlo написав:Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024. Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
киевлянам лучше лично 2 экземпляра,на втором штамп входящий себе взять.Метро "Театральная","Льва Дебелого" и "Университет" рядом же.
писати заяву від руки, чи набирати на ПК і лише підписати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Цікава ситуація була вчора, коли пішов отримувати виплату в ПУМБ. Сума в гривнях мала бути приблизно 190 тисяч. В ПУМБі довго шукали мою суму, а коли знайшли, то сказали, що бачать тільки 180 тисяч. Я здивувався, попросив ще раз ретельно все перевірити, але в них світились 180 тисяч. Пішов в Універсал банк. Там було все ОК, відразу побачили 190 тисяч. Оформив в Універсалі депо на півроку з бонусом від мінфіна. Хоча то саме планував в ПУМБі зробити.