Вимоги кредиторів АТ «ВТБ БАНК» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» в газеті «Голос України» № 247 (7002) від 22 грудня 2018 року.
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
кому? АТ ВТБ-банк ? чи ліквідаційній комісії ? чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
varlo написав:Кредиторські вимоги приймаються за адресою: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024. Туда лучше лично относить или по почте ценным отправлять?
киевлянам лучше лично 2 экземпляра,на втором штамп входящий себе взять.Метро "Театральная","Льва Дебелого" и "Университет" рядом же.
писати заяву від руки, чи набирати на ПК і лише підписати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Цікава ситуація була вчора, коли пішов отримувати виплату в ПУМБ. Сума в гривнях мала бути приблизно 190 тисяч. В ПУМБі довго шукали мою суму, а коли знайшли, то сказали, що бачать тільки 180 тисяч. Я здивувався, попросив ще раз ретельно все перевірити, але в них світились 180 тисяч. Пішов в Універсал банк. Там було все ОК, відразу побачили 190 тисяч. Оформив в Універсалі депо на півроку з бонусом від мінфіна. Хоча то саме планував в ПУМБі зробити.
Можно позвонить на гор линию ВТБ и Вас проконсультируют по заданным на форуме вопросам более подробно, в частности, надо ли прилагать копии паспорта, ИНН, договоров-мне ответили, что нет, но в шапке Заявы надо указать паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), а так же ИНН, слать можно почтой, а потом проверить позвонив им на горячку дошло письмо и включили ли в реестр, сделать это надо до 20, а по факту получается 18 января последний день когда можно подать лично Заяву или должно дойти письмо. Кроме того мне сказали что указывать надо только текущий счет, карточный нельзя, кто уже писал/интересовался посоветуйте в каком банке можно открыть текущий что бы был вариант захода с фонда и выход в нал или по перечислению в другой банк без комиссий они объяснили требование только текущего, тем, что на карту идет через транзитник, но ведь есть куча банков где можно напрямую на карт счет или где на текущий идет тоже через транзитник, странно, но сказали только на текущий....тем более что сейчас уже 2625 тоже перевели многие банки на новый план счетов и он стал 2620, странная ситуация в общем
P.S. счет 2625 не указывайте не в коем случае, потому как в ближайшее время даже те банки которые еще не перешли на новый план счетов и не переименовали их в 2620, обязаны будут перейти, правда тогда вопрос почему только на текущий остался если я укажу карт счет уже 2620 в банке который уже перешел на новый план счетов на горячке, я ответ на это так толком и не получил.
Dolphin399 написав:Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
Шевченко такое никчемит в первую очередь - надежды никакой нет. Только суд, но ваша операция слишком сомнительная, чтобы надеятся на выигрыш. Вряд ли вы в суде сможете доказать, что эта операция преследовала иную цель, кроме как увеличить нагрузку на фонд Краем уха слышал, что за взятки такое вроде решается, но сам ни разу не сталкивался
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 27 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Dolphin399 написав:Подскажите пож. - такая ситуация - юр.лицо, когда начались проблемы и чтобы вывести и спасти хоть часть денег оказало возвратную финансовую помощь сотрудникам и учредителю на карточные счета "ВТБ". В итоге - ни кого в списках на выплату не оказалось. Сумма большая. Что можно сделать в этой ситуации??? Судиться с фондом? Или бестолку? Или подавать как все заяву и ждать 7 очереди? Может быть у кого-то возникла аналогичная или подобная ситуация??? Заранее благодарю!
На какие конкрено карты перечислялись деньги, на зарплатные? Пока Фонд выплатил только лишь по депозитным картам "Скарбнычка" По остальным ВТБ-картам выплаты будут позже. По крайней мере, по картам Богуслава выплатили через полгода.
А 7я очередь вряд ли поможет вернуть эти деньги, т.к. она только для юр.лиц. Деньги, отправленные на карты физлицам, к 7й очереди уже не имеет никакакого отношения. Это 4-я очередь и кредиторские требования должны индивидуально подавать физ.лица, на чьи карты были переведены деньги. Ну, и выше Вам уже ответили, что подобные операции Фонд в 99% случаев признаёт никчемными.
Все средства учтены в реестре и получены до копейки в Альфе. Что ж спасибо тебе ВТБ, за долгие годы стабильной и взаимовыгодной работы. Абсолютно не жалею, что без отделения остался клиентом и отлично средства поработали ровно два года. Отличный был банк.