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ВТБ Банк БАНКРУТ
ВТБ Банк БАНКРУТ
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ВТБ Банк БАНКРУТ
3.2
5
478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ВТБ был одним из лучших онлайн-интернет банкингов, намного круче и удобнее чем универсал, тас и альфа с пумбом.
ivanbotanloh
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