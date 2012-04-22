Михалыч написав:

flyman написав: кому?

АТ ВТБ-банк ?

чи ліквідаційній комісії ?

чи як? кому?АТ ВТБ-банк ?чи ліквідаційній комісії ?чи як?

В образце заявы на сайте фонда есть ответы на Ваши вопросы.Можно позвонить на гор линию ВТБ и Вас проконсультируют по заданным на форуме вопросам более подробно, в частности, надо ли прилагать копии паспорта, ИНН, договоров-мне ответили, что нет, но в шапке Заявы надо указать паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), а так же ИНН, слать можно почтой, а потом проверить позвонив им на горячку дошло письмо и включили ли в реестр, сделать это надо до 20, а по факту получается 18 января последний день когда можно подать лично Заяву или должно дойти письмо.Кроме того мне сказали что указывать надо только текущий счет, карточный нельзя,они объяснили требование только текущего, тем, что на карту идет через транзитник, но ведь есть куча банков где можно напрямую на карт счет или где на текущий идет тоже через транзитник, странно, но сказали только на текущий....тем более что сейчас уже 2625 тоже перевели многие банки на новый план счетов и он стал 2620, странная ситуация в общемP.S. счет 2625 не указывайте не в коем случае, потому как в ближайшее время даже те банки которые еще не перешли на новый план счетов и не переименовали их в 2620, обязаны будут перейти, правда тогда вопрос почему только на текущий остался если я укажу карт счет уже 2620 в банке который уже перешел на новый план счетовна горячке, я ответ на это так толком и не получил.