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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1620162116221623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ был одним из лучших онлайн-интернет банкингов, намного круче и удобнее чем универсал, тас и альфа с пумбом.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:49

  ivanbotanloh написав:ВТБ был одним из лучших онлайн-интернет банкингов, намного круче и удобнее чем универсал, тас и альфа с пумбом.

примат и дельта не сравнивались?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

приват24 как по мне хуже чем втб онлайн и моб приложение, дельту не помню уже, но ВТБ онлайн в тройке лучших
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:10

  Михалыч написав:
  flyman написав:кому?
АТ ВТБ-банк ?
чи ліквідаційній комісії ?
чи як?


В образце заявы на сайте фонда есть ответы на Ваши вопросы.

http://www.fg.gov.ua/images/docs/for-cr ... ditors.pdf

http://www.fg.gov.ua/dlia-kredytoriv-bankiv

Можно позвонить на гор линию ВТБ и Вас проконсультируют по заданным на форуме вопросам более подробно, в частности, надо ли прилагать копии паспорта, ИНН, договоров-мне ответили, что нет, но в шапке Заявы надо указать паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), а так же ИНН, слать можно почтой, а потом проверить позвонив им на горячку дошло письмо и включили ли в реестр, сделать это надо до 20, а по факту получается 18 января последний день когда можно подать лично Заяву или должно дойти письмо.
Кроме того мне сказали что указывать надо только текущий счет, карточный нельзя, кто уже писал/интересовался посоветуйте в каком банке можно открыть текущий что бы был вариант захода с фонда и выход в нал или по перечислению в другой банк без комиссий :?: они объяснили требование только текущего, тем, что на карту идет через транзитник, но ведь есть куча банков где можно напрямую на карт счет или где на текущий идет тоже через транзитник, странно, но сказали только на текущий....тем более что сейчас уже 2625 тоже перевели многие банки на новый план счетов и он стал 2620, странная ситуация в общем :?

P.S. счет 2625 не указывайте не в коем случае, потому как в ближайшее время даже те банки которые еще не перешли на новый план счетов и не переименовали их в 2620, обязаны будут перейти, правда тогда вопрос почему только на текущий остался если я укажу карт счет уже 2620 в банке который уже перешел на новый план счетов :? :oops: на горячке, я ответ на это так толком и не получил.




...зашёл в отделение ВТБ на победы, киев, дали образец заявления на 1 странице, внёс все данные, забили в базу с присвоением номера.
Копию дали на руки
Реквизиты дал привата, + карту универсальную дополнительно
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция.
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:48

  dirgen написав:Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция.

это от неопытности. Если бы не фонд, опыт приходил бы быстрее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:58

  vitaliian написав:
  dirgen написав:Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция.

это от неопытности. Если бы не фонд, опыт приходил бы быстрее.

Наоборот.
Люди прокатились с ветерком, не забывая про "лимит спасательной шлюпки" 200к.
При пожаре - сели в спасательные шатлы, и покинули судно.
На условленной "точке сбора" пассажиров с чемоданами подобрали свежие экипажи.
Пассажиры едут дальше с ветерком

А кто не соблюдал технику безопасности - получил травмы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:10

С трудом удалось сегодня откупить валюты на два фонда за гривну полученные от втб по 27.56
Можно и расслабится теперь
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:Можно и расслабится теперь

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С трудом удалось сегодня откупить валюты
почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?

Люди прокатились с ветерком
как раз без ветерка. Валютные депозитчики слегка выиграли от ВА. Я размещался под 4,25% летом а сейчас ставки по валюте доходят до 6%. Есть возможность более выгодно разместиться.

http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
https://www.zemcap.com/ru/depozity.html

за пару лет возможно ставки вернутся на домайданные 10%
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 гру, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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