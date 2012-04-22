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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1620162116221623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:22

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Можно и расслабится теперь

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С трудом удалось сегодня откупить валюты
почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?

Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках
Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать

Вот такая-то то канитель

Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу
Скорее всего там или суммы несколько сотен долларов или по знакомству
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:27

  Ukrainian написав:
  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Можно и расслабится теперь

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С трудом удалось сегодня откупить валюты
почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?

Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках
Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать

Вот такая-то то канитель

Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу
Скорее всего там или суммы несколько сотен долларов или по знакомству


печаль( как и раньше нужно оформлять валютный депо и вносить гривну, чтобы получить валютой всю сумму в одном месте.
vitaliian
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