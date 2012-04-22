vitaliian написав:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?С трудом удалось сегодня откупить валюты
Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках
Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать
Вот такая-то то канитель
Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу
Скорее всего там или суммы несколько сотен долларов или по знакомству