Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
С трудом удалось сегодня откупить валюты
почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?
Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать
Вот такая-то то канитель
Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу Скорее всего там или суммы несколько сотен долларов или по знакомству
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
С трудом удалось сегодня откупить валюты
почему с трудом? у банков нет таких объёмов валюты?
Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать
Вот такая-то то канитель
Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу Скорее всего там или суммы несколько сотен долларов или по знакомству
печаль( как и раньше нужно оформлять валютный депо и вносить гривну, чтобы получить валютой всю сумму в одном месте.
lubarec написав:Михалыч Как по тел.?Первый раз такое.
Просто, звоните на 3700, Вам перезванивают, говорите, что хотите получить выплату с ФГВФЛ по ВТБ Банку на карту для выплат (если она у Вас есть конечно), пусть проверят реестр и выплатят, почитайте с десяток последних страниц убедитесь что не я один так получал. Успеть над до обеда завтрашнего дня, после обеда фонд закрывает реестр и уходит на долгие новогодние каникулы http://www.fg.gov.ua/105-oholoshennia/4 ... ykh-bankiv так что с утра как начнет работать фонд и банки звоните в приват.
тарасов написав:Михалыч надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.
тарасов написав:Михалыч надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.