Додано: Чет 27 гру, 2018 21:46

lwa написав: не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом. не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.

На мою карту для выплат (КДВ) к моему сожалению Вы ни как не можете сформировать данный перевод, получатель должен совпадать с тем лицом кто есть в реестре фонда т.е. на другое лицо нельзя сделать выплату с фонда, не соблазняйте меня плиз Вашими деньгамиНа свою карту можете, если у Вас нет КДВ, то открываете ее в отделении Привата, экономист поможет Вам ее активировать и потом на эту карту Вам экономист сразу сделает перевод. Если гривневая КДВ у Вас уже есть, то с утра звоните на гор линию и просите проверить реестр и сделать выплату на КДВ, потом можете взять выписку и что хотите, хотите в отделении, хотите в Приват 24 сформируете, в назначение платежа на зачисление на карту у Вас будет указано, что это выплата с фонда.