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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1622162316241625>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:35

  sharapovbaris написав:Укргаз 27.5 был целый день сегодня и часть дня вчера. Но только под депо. Прощай ВТБ(

ну почему же только под депо?
брал сегодня налом, брали передо мной, после меня.
потом снял с кдв и ещё раз брал и люди тоже брали.
да - па 27,5
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:35

  Михалыч написав:
  тарасов написав:Михалыч
надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...


Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку :?

Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат тоже без комиссий с КДВ.

не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:41

  19yuriy91 написав:
  Михалыч написав:
  тарасов написав:Михалыч
надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...


Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку :?

Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.


ну может кому побегать охота


Ну да, куда нам до диванным работникам.. :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.


На мою карту для выплат (КДВ) к моему сожалению Вы ни как не можете сформировать данный перевод, получатель должен совпадать с тем лицом кто есть в реестре фонда т.е. на другое лицо нельзя сделать выплату с фонда, не соблазняйте меня плиз Вашими деньгами :mrgreen:

На свою карту можете, если у Вас нет КДВ, то открываете ее в отделении Привата, экономист поможет Вам ее активировать и потом на эту карту Вам экономист сразу сделает перевод. Если гривневая КДВ у Вас уже есть, то с утра звоните на гор линию и просите проверить реестр и сделать выплату на КДВ, потом можете взять выписку и что хотите, хотите в отделении, хотите в Приват 24 сформируете, в назначение платежа на зачисление на карту у Вас будет указано, что это выплата с фонда.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:48

Михалыч разве Г.Л прихвата не 24/7.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:49

Михалыч

Я поэтому и предложил человеку лучше сразу идти в банк, так могут вылезти разные проблемы, которые на месте сразу можно и решить....
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:51

  lubarec написав:Михалыч разве Г.Л прихвата не 24/7.


она 24/7 но выплату вам могут сделать только когда работает фонд, реестр у него, а он работате с 9-18, а завтра с 9-13.....хотя можете попробовать и сейчас позвонить на гор линию привата, может реестр/фонд начал работать круглосуточно 8)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:56

  Михалыч написав:
  lwa написав:не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.


На мою карту для выплат (КДВ) к моему сожалению Вы ни как не можете сформировать данный перевод, получатель должен совпадать с тем лицом кто есть в реестре фонда т.е. на другое лицо нельзя сделать выплату с фонда, не соблазняйте меня плиз Вашими деньгами :mrgreen:

На свою карту можете, если у Вас нет КДВ, то открываете ее в отделении Привата, экономист поможет Вам ее активировать и потом на эту карту Вам экономист сразу сделает перевод. Если гривневая КДВ у Вас уже есть, то с утра звоните на гор линию и просите проверить реестр и сделать выплату на КДВ, потом можете взять выписку и что хотите, хотите в отделении, хотите в Приват 24 сформируете, в назначение платежа на зачисление на карту у Вас будет указано, что это выплата с фонда.

Спасибо за ответ. Я клиент привата, кдв разумеется есть, просто кроме денег нужна ЕЩЕ бумажка-выписка, чтоб там была выплаченная сумма и указано что данная сумма поступила мне от фонда - почему и спрсил у вас, т.к. вы уже получили. Завтра в отделение идти нет возможности, чтоб получить и выписку, и деньги, хотел попробовать получить по телефону, НО НУЖНА "бумажка".... :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:56

  тарасов написав:Михалыч

Я поэтому и предложил человеку лучше сразу идти в банк, так могут вылезти разные проблемы, которые на месте сразу можно и решить....


Учитывая, что у нас КДВ Привата есть почти у всех, кто то пенсию получает на нее, кто то депозит получал когда то, кто то з/п, то проблема может быть если только попадете на горячке на неопытного оператора и он начнет вам чет втирать не то или если старый клиент и не прошли очередную идентификацию с подписанием копий паспорта и ИНН, что должно делаться клиентами в каждом банке раз в пару лет.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Уже ищут покупателей на недвижимость:
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БЦ Сигма-14 млн. дол, объявление от 24.12.2018. Цена 380 млн. Балансовая-430 млн грн.
rsq
 
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