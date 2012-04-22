тарасов написав:Михалыч надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат тоже без комиссий с КДВ.
не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.
тарасов написав:Михалыч надо не звонить, а бежать к 9-00 в приват и оформлять на месте...
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.
lwa написав:не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.
На мою карту для выплат (КДВ) к моему сожалению Вы ни как не можете сформировать данный перевод, получатель должен совпадать с тем лицом кто есть в реестре фонда т.е. на другое лицо нельзя сделать выплату с фонда, не соблазняйте меня плиз Вашими деньгами
На свою карту можете, если у Вас нет КДВ, то открываете ее в отделении Привата, экономист поможет Вам ее активировать и потом на эту карту Вам экономист сразу сделает перевод. Если гривневая КДВ у Вас уже есть, то с утра звоните на гор линию и просите проверить реестр и сделать выплату на КДВ, потом можете взять выписку и что хотите, хотите в отделении, хотите в Приват 24 сформируете, в назначение платежа на зачисление на карту у Вас будет указано, что это выплата с фонда.
lubarec написав:Михалыч разве Г.Л прихвата не 24/7.
она 24/7 но выплату вам могут сделать только когда работает фонд, реестр у него, а он работате с 9-18, а завтра с 9-13.....хотя можете попробовать и сейчас позвонить на гор линию привата, может реестр/фонд начал работать круглосуточно
lwa написав:не подскажите, как в интернет банке сформулирован данный перевод на Вашу карту и можно ли потом (позже) взять выписку/квитанцию с ЭТОЙ суммой от ФГВФЛ в Приватбанке ? Мне Нужна бумажка-подтверждение, что эта сумма (зачисленная на карту)- гарантированная сумма выплачена фондом.
На мою карту для выплат (КДВ) к моему сожалению Вы ни как не можете сформировать данный перевод, получатель должен совпадать с тем лицом кто есть в реестре фонда т.е. на другое лицо нельзя сделать выплату с фонда, не соблазняйте меня плиз Вашими деньгами
На свою карту можете, если у Вас нет КДВ, то открываете ее в отделении Привата, экономист поможет Вам ее активировать и потом на эту карту Вам экономист сразу сделает перевод. Если гривневая КДВ у Вас уже есть, то с утра звоните на гор линию и просите проверить реестр и сделать выплату на КДВ, потом можете взять выписку и что хотите, хотите в отделении, хотите в Приват 24 сформируете, в назначение платежа на зачисление на карту у Вас будет указано, что это выплата с фонда.
Спасибо за ответ. Я клиент привата, кдв разумеется есть, просто кроме денег нужна ЕЩЕ бумажка-выписка, чтоб там была выплаченная сумма и указано что данная сумма поступила мне от фонда - почему и спрсил у вас, т.к. вы уже получили. Завтра в отделение идти нет возможности, чтоб получить и выписку, и деньги, хотел попробовать получить по телефону, НО НУЖНА "бумажка"....
Я поэтому и предложил человеку лучше сразу идти в банк, так могут вылезти разные проблемы, которые на месте сразу можно и решить....
Учитывая, что у нас КДВ Привата есть почти у всех, кто то пенсию получает на нее, кто то депозит получал когда то, кто то з/п, то проблема может быть если только попадете на горячке на неопытного оператора и он начнет вам чет втирать не то или если старый клиент и не прошли очередную идентификацию с подписанием копий паспорта и ИНН, что должно делаться клиентами в каждом банке раз в пару лет.