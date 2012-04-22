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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:11

  lwa написав:Спасибо за ответ. Я клиент привата, кдв разумеется есть, просто кроме денег нужна ЕЩЕ бумажка-выписка, чтоб там была выплаченная сумма и указано что данная сумма поступила мне от фонда - почему и спрсил у вас, т.к. вы уже получили. Завтра в отделение идти нет возможности, чтоб получить и выписку, и деньги, хотел попробовать получить по телефону, НО НУЖНА "бумажка".... :D


Нету в Приват24 ни строчки о выплате от фонда. Выглядит оно вот так.
Vyplata perevoda PrivatMoney

Так что если Вам нужна бумажка, придётся идти в отделение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:11

rsq

На сайте бесплатных объвлений))?

Должно быть на prozorro, может это перекупы)?
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:12

  тарасов написав:
  19yuriy91 написав:
  Михалыч написав:
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку :?

Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.


ну может кому побегать охота


Ну да, куда нам до диванным работникам.. :mrgreen:

ну если кто путей лёгких не ищет....
ради Бога, ничего не имею против.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:18

Фантом спасибо, именно так и сказала мне девочка на 3700 привата....печаль
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  vitaliian написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Кто бы мог подумать!
В дни, когда банки не работают или работают без клиентов, выплаты будут приостановлены :)
Они бы так могли каждый день объявлять, что выплаты приостанавливают с 18-00 до 9-00 :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30

  lwa написав:Фантом спасибо, именно так и сказала мне девочка на 3700 привата....печаль


Точно, проверил свою выписку, каюсь :oops:
Михалыч
 
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