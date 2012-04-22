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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:11
lwa написав:
Спасибо за ответ. Я клиент привата, кдв разумеется есть, просто кроме денег нужна ЕЩЕ бумажка-выписка, чтоб там была выплаченная сумма и указано что данная сумма поступила мне от фонда - почему и спрсил у вас, т.к. вы уже получили. Завтра в отделение идти нет возможности, чтоб получить и выписку, и деньги, хотел попробовать получить по телефону, НО НУЖНА "бумажка"....
Нету в Приват24 ни строчки о выплате от фонда. Выглядит оно вот так.
Vyplata perevoda PrivatMoney
Так что если Вам нужна бумажка, придётся идти в отделение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:11
rsq
На сайте бесплатных объвлений))?
Должно быть на prozorro, может это перекупы)?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:12
тарасов написав: 19yuriy91 написав: Михалыч написав:
Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ
с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.
ну может кому побегать охота
Ну да, куда нам до диванным работникам..
ну если кто путей лёгких не ищет....
ради Бога, ничего не имею против.
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19yuriy91
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:18
Фантом спасибо, именно так и сказала мне девочка на 3700 привата....печаль
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lwa
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:28
vitaliian написав:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Кто бы мог подумать!
В дни, когда банки не работают или работают без клиентов, выплаты будут приостановлены
Они бы так могли каждый день объявлять, что выплаты приостанавливают с 18-00 до 9-00
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Сибарит
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30
lwa написав:Фантом
спасибо, именно так и сказала мне девочка на 3700 привата....печаль
Точно, проверил свою выписку, каюсь
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Михалыч
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