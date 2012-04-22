lwa написав:Спасибо за ответ. Я клиент привата, кдв разумеется есть, просто кроме денег нужна ЕЩЕ бумажка-выписка, чтоб там была выплаченная сумма и указано что данная сумма поступила мне от фонда - почему и спрсил у вас, т.к. вы уже получили. Завтра в отделение идти нет возможности, чтоб получить и выписку, и деньги, хотел попробовать получить по телефону, НО НУЖНА "бумажка"....
Нету в Приват24 ни строчки о выплате от фонда. Выглядит оно вот так.
Vyplata perevoda PrivatMoney
Так что если Вам нужна бумажка, придётся идти в отделение.
Михалыч написав: Зачем бежать, если есть вариант позвонить, потратить пару минут и потом спокойно снимать с карты без очередей, зачем пороть горячку
Почитайте форум ВТБ Банк БАНКРУТ с тех пор как начали выплаты по ВТБ, я не один из форумчан получал по тел. горячки Привата на КДВ, все заняло пару минут, деньги зашли сразу, без комиссий, снимать можно в любое время хоть через кассу хоть через банкомат Привата тоже без комиссий с КДВ.
ну может кому побегать охота
Ну да, куда нам до диванным работникам..
ну если кто путей лёгких не ищет.... ради Бога, ничего не имею против.
vitaliian написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановит выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Кто бы мог подумать! В дни, когда банки не работают или работают без клиентов, выплаты будут приостановлены Они бы так могли каждый день объявлять, что выплаты приостанавливают с 18-00 до 9-00
dirgen написав:Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция.
Даже в канун Рождества непослушным детям Санта Клаус кладет в носок бесценный дар земли, природный минерал - кусочек угля. Что говорить о взрослых дядьках, которые игнорируют элементарные правила. Если серьезно, то здравый цинизм и недоверие - качества, которые ещё никогда никому не мешали слишком сильно в бизнесе. Считаю, что "партнерство" с банком в качестве клиента необходимо рассматривать именно так и никак иначе. Вы вкладываете средства, пусть даже с гарантией, но даже здесь может быть подвох, не говоря уже о том, чтобы просто игнорировать существующие правила. Задав себе однажды вопрос, почему так, а не иначе, беря во внимание обстоятельства находящиеся на поверхности и не вдаваясь в мелочи, уже можно сделать единый вывод. В чем гарантия моих средств выше оговоренной в банковской системе страны, которая сама живет на кредиты и перезанимает, чтобы их вернуть? Уже не стоит упоминать о сплошной коррупции, только первый аспект говорит о том, что никто ничего не обещает и глупо доверять, просто принимая на веру, исходя из своих скрытых желаний. И придерживаясь подобного, такие партнеры в коей то мере могут стать друзьями, а если нет, то знаешь, что все возможное со своей стороны ты предусмотрел.
Подскажите пожалуйста, при аренде ячейки в ВТБ они брали залог за ключи от ячейки, по моему 1000-1500 грн, так вот, когда ВТБ гаплыкнулся вызывали освобождать ячейку и закрыть договор аренды, но этот вот залог вернуть не могли, поскольку уже все операции в кассе были ограничены, судя со слов работников, говорили что ФГВФЛ это вернёт. Никто не в курсе случайно, как вернуть эти деньги?