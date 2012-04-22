Додано: Чет 27 гру, 2018 22:50

dirgen написав: Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция. Вас кинули как клиентов, вы дали в пользование свои деньги, а их не вернули. А пишете тут хвалебные оды. Интересная позиция.

Даже в канун Рождества непослушным детям Санта Клаус кладет в носок бесценный дар земли, природный минерал - кусочек угля. Что говорить о взрослых дядьках, которые игнорируют элементарные правила.Если серьезно, то здравый цинизм и недоверие - качества, которые ещё никогда никому не мешали слишком сильно в бизнесе.Считаю, что "партнерство" с банком в качестве клиента необходимо рассматривать именно так и никак иначе. Вы вкладываете средства, пусть даже с гарантией, но даже здесь может быть подвох, не говоря уже о том, чтобы просто игнорировать существующие правила. Задав себе однажды вопрос, почему так, а не иначе, беря во внимание обстоятельства находящиеся на поверхности и не вдаваясь в мелочи, уже можно сделать единый вывод. В чем гарантия моих средств выше оговоренной в банковской системе страны, которая сама живет на кредиты и перезанимает, чтобы их вернуть? Уже не стоит упоминать о сплошной коррупции, только первый аспект говорит о том, что никто ничего не обещает и глупо доверять, просто принимая на веру, исходя из своих скрытых желаний. И придерживаясь подобного, такие партнеры в коей то мере могут стать друзьями, а если нет, то знаешь, что все возможное со своей стороны ты предусмотрел.