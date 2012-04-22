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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:21

  ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....

:mrgreen: стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты :lol:
гвозди бы делать из этих людей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:26

  kapetz написав:Подскажите пожалуйста, при аренде ячейки в ВТБ они брали залог за ключи от ячейки, по моему 1000-1500 грн, так вот, когда ВТБ гаплыкнулся вызывали освобождать ячейку и закрыть договор аренды, но этот вот залог вернуть не могли, поскольку уже все операции в кассе были ограничены, судя со слов работников, говорили что ФГВФЛ это вернёт.
Никто не в курсе случайно, как вернуть эти деньги?

5 очередь, после депо 200+
Забыть и простить
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Повідомлень: 8836
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