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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:21
ivanbotanloh написав:
ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный
но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....
стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты
гвозди бы делать из этих людей
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:26
kapetz написав:
Подскажите пожалуйста, при аренде ячейки в ВТБ они брали залог за ключи от ячейки, по моему 1000-1500 грн, так вот, когда ВТБ гаплыкнулся вызывали освобождать ячейку и закрыть договор аренды, но этот вот залог вернуть не могли, поскольку уже все операции в кассе были ограничены, судя со слов работников, говорили что ФГВФЛ это вернёт.
Никто не в курсе случайно, как вернуть эти деньги?
5 очередь, после депо 200+
Забыть и простить
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