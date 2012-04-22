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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:21
ivanbotanloh написав:
ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный
но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....
стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты
гвозди бы делать из этих людей
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:26
kapetz написав:
Подскажите пожалуйста, при аренде ячейки в ВТБ они брали залог за ключи от ячейки, по моему 1000-1500 грн, так вот, когда ВТБ гаплыкнулся вызывали освобождать ячейку и закрыть договор аренды, но этот вот залог вернуть не могли, поскольку уже все операции в кассе были ограничены, судя со слов работников, говорили что ФГВФЛ это вернёт.
Никто не в курсе случайно, как вернуть эти деньги?
5 очередь, после депо 200+
Забыть и простить
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:53
ivanbotanloh написав:
ВТБ был одним из лучших онлайн-интернет банкингов, намного круче и удобнее чем универсал, тас и альфа с пумбом.
А якщо детальніше в чому саме?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:56
зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:10
ivanbotanloh написав:
зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле
на чём основана такая уверенность?
"знал бы прикуп...."
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:11
ivanbotanloh написав:
зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле
ага, хто купуляє па12, пошкодує (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:18
так шо теперь робить а?зайшов у гривнедепо до июня, а курс тепер уверх пошел, на межбанке
Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 27,50-27,75 гривен.
шо теперь рабыть?усьо пропало? я вже не куплю по 28 летом?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:45
ivanbotanloh написав:
так шо теперь робить а?зайшов у гривнедепо до июня, а курс тепер уверх пошел, на межбанке
Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 27,50-27,75 гривен.
шо теперь рабыть?усьо пропало? я вже не куплю по 28 летом?
Народная примета. Перед девальвацией всегда растут % ставки в гривне. Сейчас даже жадный на % Аваль зовёт физиков под 16% чего я за последние годы не припомню. В экономике ничего не изменилось, а спрос на гривну вдруг начал расти.
В чем гарантия моих средств выше оговоренной в банковской системе страны, которая сама живет на кредиты и перезанимает, чтобы их вернуть? Уже не стоит упоминать о сплошной коррупции, только первый аспект говорит о том, что никто ничего не обещает и глупо доверять, просто принимая на веру, исходя из своих скрытых желаний.
Именно этими обстоятельствами а так же нестабильной валютой и обоснованы высокие ставки по кредитам/депозитам. Какой уровень доверия к банкам и заемщикам - такие и ставки. Какой уровень доверия к гривне такая и долларизация экономики.
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