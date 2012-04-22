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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:21

  ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....

:mrgreen: стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты :lol:
гвозди бы делать из этих людей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:26

  kapetz написав:Подскажите пожалуйста, при аренде ячейки в ВТБ они брали залог за ключи от ячейки, по моему 1000-1500 грн, так вот, когда ВТБ гаплыкнулся вызывали освобождать ячейку и закрыть договор аренды, но этот вот залог вернуть не могли, поскольку уже все операции в кассе были ограничены, судя со слов работников, говорили что ФГВФЛ это вернёт.
Никто не в курсе случайно, как вернуть эти деньги?

5 очередь, после депо 200+
Забыть и простить
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:53

  ivanbotanloh написав:ВТБ был одним из лучших онлайн-интернет банкингов, намного круче и удобнее чем универсал, тас и альфа с пумбом.

А якщо детальніше в чому саме?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:10

  ivanbotanloh написав:зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле

на чём основана такая уверенность?
"знал бы прикуп...."
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:11

  ivanbotanloh написав:зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле

ага, хто купуляє па12, пошкодує (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так шо теперь робить а?зайшов у гривнедепо до июня, а курс тепер уверх пошел, на межбанке
Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 27,50-27,75 гривен.

шо теперь рабыть?усьо пропало? я вже не куплю по 28 летом?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:45

  ivanbotanloh написав:так шо теперь робить а?зайшов у гривнедепо до июня, а курс тепер уверх пошел, на межбанке
Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 27,50-27,75 гривен.

шо теперь рабыть?усьо пропало? я вже не куплю по 28 летом?

Народная примета. Перед девальвацией всегда растут % ставки в гривне. Сейчас даже жадный на % Аваль зовёт физиков под 16% чего я за последние годы не припомню. В экономике ничего не изменилось, а спрос на гривну вдруг начал расти.

В чем гарантия моих средств выше оговоренной в банковской системе страны, которая сама живет на кредиты и перезанимает, чтобы их вернуть? Уже не стоит упоминать о сплошной коррупции, только первый аспект говорит о том, что никто ничего не обещает и глупо доверять, просто принимая на веру, исходя из своих скрытых желаний.


Именно этими обстоятельствами а так же нестабильной валютой и обоснованы высокие ставки по кредитам/депозитам. Какой уровень доверия к банкам и заемщикам - такие и ставки. Какой уровень доверия к гривне такая и долларизация экономики.
vitaliian
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