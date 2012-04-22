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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1625162616271628>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59

  ivanbotanloh написав:у Аваля ставка 16 это по нарастающему депозиту, не надо путать, средняя выходит 13 проц. читайте условия внимательно, нет нигде на сайте Аваля чистых 16 годовых.

Прошу прощения без нарастающей аваль даёт 15% от 200к (вчера ещё вроде было 16% )
https://www.aval.ua/ru/personal/accounts/vkladoschadnij/

Сути это не меняет, банкам стала нужна гривна. Ставки выросли у большинства банков на 2-3% .

при Яныке был стабильно 8 бакс, и ставки по депо Приват и другие банки давали по 20-25 процентов то где была там девальвация?


Во первых девальвация висела над Украиной как только проели ЗВР. Думаете от жирной жизни Янык просил у Путина 15ядов и из них 3 даже успел получить? Во вторых ставки до 20-25 выросли в 2013 до этого они были существенно ниже. Я размещался в 2012 под 17% Платина тогда давала рекордные 18%.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 гру, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

логично что банкам нужна грн, ибо сокращение корр счетов и деньги брать у НБУ под 18 надо, того и привлекают под 17-18 у населения.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:09

  ivanbotanloh написав:логично что банкам нужна грн, ибо сокращение корр счетов и деньги брать у НБУ под 18 надо, того и привлекают под 17-18 у населения.

Перед каждой девальвацией всегда падают остатки на кор. счетах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а где вы наблюдаете девал? покажите мне его? загон аленей до 29 уже видели, потом сдулись за пару дней. не путайте спекуляции с реальным девалом.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

у вас явно школьные выводы, при гонтаревой кор счета были вообще на пиковом уровне и ставка НБУ за 20 улетала, но тогда и был девал.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Мы также не исключаем очевидное желание недружественно настроенных спекулянтов «качнуть» «напоследок» украинский валютный рынок.
Так или иначе, безналичному доллару, несмотря на вышеперечисленные «зоны шторма», не удалось пробить вверх концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, констатировав укрепление нацвалюты в течение непростого 2018 года. Вряд ли это можно считать значительной победой финансовых властей страны, хотя, полагаю, и ругать их за это не стоит.

Следующая сессия валютного межбанка состоится уже 03 января, и, полагаю, вряд ли она удивит досужую публику своим результатом. Вероятнее всего, «зеленые быки» останутся на межбанке, хотя энтузиазма у них окажется заметно меньше, чем 28 декабря.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:26

  ivanbotanloh написав:у вас явно школьные выводы, при гонтаревой кор счета были вообще на пиковом уровне и ставка НБУ за 20 улетала, но тогда и был девал.

Вы сами то давно школу закончили? Зачем так психовать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

никто не психует, просто вы явно не владеете статистикой, а пальцем в небо.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:36

  ivanbotanloh написав:никто не психует, просто вы явно не владеете статистикой, а пальцем в небо.


Старайтесь не переходить на обсуждение оппонента. Если вы владеете статистикой что девальвации не будет - делитесь. Вот настроения киевских валютчиков.

https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/sell/kiev/?presort=&sort=time&order=desc

Вчера возле обменки я видел людей которые ждали кто сдаст валюту, чтобы её тут же купить. В самом обменнике валюты не было. Это пока ни о чем не говорит, но в совокупности признаки нехорошие.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

всегда найдется процент аленей желающих прикупить бакса (такое наблюдали под ВП когда курс доходил до 29, но последствия знаем) настроения барыг и спекулянтов не всегда отражают реальную картину межбанка. как мы знаем НБУ даже не выходил сегодня межбанк. Кто хочет бегать за баксом пусть бегает.Аленей ничего не учит.
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