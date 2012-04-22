Сути это не меняет, банкам стала нужна гривна. Ставки выросли у большинства банков на 2-3% .
при Яныке был стабильно 8 бакс, и ставки по депо Приват и другие банки давали по 20-25 процентов то где была там девальвация?
Во первых девальвация висела над Украиной как только проели ЗВР. Думаете от жирной жизни Янык просил у Путина 15ядов и из них 3 даже успел получить? Во вторых ставки до 20-25 выросли в 2013 до этого они были существенно ниже. Я размещался в 2012 под 17% Платина тогда давала рекордные 18%.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 гру, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Мы также не исключаем очевидное желание недружественно настроенных спекулянтов «качнуть» «напоследок» украинский валютный рынок. Так или иначе, безналичному доллару, несмотря на вышеперечисленные «зоны шторма», не удалось пробить вверх концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, констатировав укрепление нацвалюты в течение непростого 2018 года. Вряд ли это можно считать значительной победой финансовых властей страны, хотя, полагаю, и ругать их за это не стоит.
Следующая сессия валютного межбанка состоится уже 03 января, и, полагаю, вряд ли она удивит досужую публику своим результатом. Вероятнее всего, «зеленые быки» останутся на межбанке, хотя энтузиазма у них окажется заметно меньше, чем 28 декабря.
всегда найдется процент аленей желающих прикупить бакса (такое наблюдали под ВП когда курс доходил до 29, но последствия знаем) настроения барыг и спекулянтов не всегда отражают реальную картину межбанка. как мы знаем НБУ даже не выходил сегодня межбанк. Кто хочет бегать за баксом пусть бегает.Аленей ничего не учит.