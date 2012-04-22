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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:54

  ivanbotanloh написав:зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле

вы однако оптимист...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:51

  Stringer написав:
  ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....

:mrgreen: стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты :lol:
гвозди бы делать из этих людей


Банкрот, однозначно.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года"
https://1prime.ru/finance/20181228/8295 ... um=desktop

Банковская система Украины за 11 месяцев 2018 года получила 20 млрд грн прибыли, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook
https://news.yandex.ua/yandsearch?lr=14 ... rom=search
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:04

  hhaqualung4_hh написав:
  Stringer написав:
  ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....

:mrgreen: стабильный и надежный банк банкрот!
не такой гнилой как другие банкроты :lol:
гвозди бы делать из этих людей


Банкрот, однозначно.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года"
https://1prime.ru/finance/20181228/8295 ... um=desktop

Банковская система Украины за 11 месяцев 2018 года получила 20 млрд грн прибыли, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook
https://news.yandex.ua/yandsearch?lr=14 ... rom=search

Тоесть вы хотите подчеркнуть, что не просто банкрот, а крупный наглый жирный богатый и циничный кидала лошков клиентов :mrgreen:
ясно, понятно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:16

Банк по суті кинув тільки юриків! Фізики які тримали більше фонда, в принципі самі нарвались. Я наприклад на ліквідації ВТБ нормально підзаробив, відкупив валюту дешевше ніж виплатив фонд, а на відсотках за послідні роки...... Думаю більшість вкладників не в обіді :)
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:30

  Meridian написав:Банк по суті кинув тільки юриків! Фізики які тримали більше фонда, в принципі самі нарвались. Я наприклад на ліквідації ВТБ нормально підзаробив, відкупив валюту дешевше ніж виплатив фонд, а на відсотках за послідні роки...... Думаю більшість вкладників не в обіді :)

Нехорошо считать чужие деньги но получив от фонда 200000 грн и откупившись по 27,50 (ниже курса не было, не трендите) вы за месяц ВА заработали целых 100$... Таксист за одну новогоднюю ночь зарабатывает больше.

Ведь могло быть и хуже, например вы бы не нашли себя в списках... Или вас передали бы другому банку, а он стал диктовать свои условия. Лично я себе таких "проффитов не желаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 гру, 2018 16:45, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:32

Тоесть вы хотите подчеркнуть, что не просто банкрот, а крупный наглый жирный богатый и циничный кидала лошков клиентов :mrgreen:
ясно, понятно[/quote]

Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:49

  Stringer написав:наглый жирный богатый и циничный кидала

это вы по петра мальдивского?... :)
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:11

  ivanbotanloh написав:всегда найдется процент аленей желающих прикупить бакса (такое наблюдали под ВП когда курс доходил до 29, но последствия знаем) настроения барыг и спекулянтов не всегда отражают реальную картину межбанка. как мы знаем НБУ даже не выходил сегодня межбанк. Кто хочет бегать за баксом пусть бегает.Аленей ничего не учит.
запоминаем раз и навсегда-законы экономики в Украине не работают
никому не верю
sens
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