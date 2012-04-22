ivanbotanloh написав:зачем тариться по 27.50, если летом можете откупиться дешевле
вы однако оптимист...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....
стабильный и надежный банк банкрот! не такой гнилой как другие банкроты гвозди бы делать из этих людей
Банкрот, однозначно. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года" https://1prime.ru/finance/20181228/8295 ... um=desktop
ivanbotanloh написав:ВТБ зе бест оф зе бест. Стабильный банк был и надежный но увы суды поломали судьбу ему и вкладчикам, но банк был хорош, не гнилой как дельта, фик, ваб, миха....
стабильный и надежный банк банкрот! не такой гнилой как другие банкроты гвозди бы делать из этих людей
Банкрот, однозначно. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года" https://1prime.ru/finance/20181228/8295 ... um=desktop
Банк по суті кинув тільки юриків! Фізики які тримали більше фонда, в принципі самі нарвались. Я наприклад на ліквідації ВТБ нормально підзаробив, відкупив валюту дешевше ніж виплатив фонд, а на відсотках за послідні роки...... Думаю більшість вкладників не в обіді
Meridian написав:Банк по суті кинув тільки юриків! Фізики які тримали більше фонда, в принципі самі нарвались. Я наприклад на ліквідації ВТБ нормально підзаробив, відкупив валюту дешевше ніж виплатив фонд, а на відсотках за послідні роки...... Думаю більшість вкладників не в обіді
Нехорошо считать чужие деньги но получив от фонда 200000 грн и откупившись по 27,50 (ниже курса не было, не трендите) вы за месяц ВА заработали целых 100$... Таксист за одну новогоднюю ночь зарабатывает больше.
Ведь могло быть и хуже, например вы бы не нашли себя в списках... Или вас передали бы другому банку, а он стал диктовать свои условия. Лично я себе таких "проффитов не желаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 гру, 2018 16:45, всього редагувалось 6 разів.
Stringer написав:наглый жирный богатый и циничный кидала
это вы по петра мальдивского?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
ivanbotanloh написав:всегда найдется процент аленей желающих прикупить бакса (такое наблюдали под ВП когда курс доходил до 29, но последствия знаем) настроения барыг и спекулянтов не всегда отражают реальную картину межбанка. как мы знаем НБУ даже не выходил сегодня межбанк. Кто хочет бегать за баксом пусть бегает.Аленей ничего не учит.
запоминаем раз и навсегда-законы экономики в Украине не работают