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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:06
hhaqualung4_hh написав:
Тоесть вы хотите подчеркнуть, что не просто банкрот, а крупный наглый жирный богатый и циничный кидала лошков клиентов
ясно, понятно
Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.[/quote]
Государство ни при чем вообще
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Faceless
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:30
Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.
Государство ни при чем вообще
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
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ruvex
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:42
ruvex написав: Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.
Государство ни при чем вообще
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Всё поделено между своими, до последней табуретки. Экономика это прежде всего конкуренция. Человек выбирает лучшее и голосует кошельком. У нас чаще всего выбирать не из чего. Все хорошее рубится на корню.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 28 гру, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:44
vitaliian написав: ruvex написав: Faceless написав:
Государство ни при чем вообще
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:49
vitaliian написав: ruvex написав: Faceless написав:
Государство ни при чем вообще
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Если бы знакомый оформил ЧП, купил лицензию, поснимал неизвестных на камеру, а потом вызвал полицию, что его, честного предпринимателя, какие-то урки прессуют, то всё бы у него было на таксистском поприще хорошо.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15
Faceless написав: vitaliian написав: ruvex написав:
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
ВТБ государство Украина обанкротило.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15
BBC написав: Faceless написав:
vitaliian написав:[quote="4539658:ruvex"]
Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
ВТБ государство Украина обанкротило.[/quote]Чушь
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