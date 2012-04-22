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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1626162716281629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

hhaqualung4_hh написав:Тоесть вы хотите подчеркнуть, что не просто банкрот, а крупный наглый жирный богатый и циничный кидала лошков клиентов :mrgreen:
ясно, понятно


Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.[/quote]

Государство ни при чем вообще
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:30

  Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.


Государство ни при чем вообще

Ну да, по конституции это вообще не его функции.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:42

  ruvex написав:
  Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:Я хотел подчеркнуть, что во всей этой истории с ВТБ Украина виновато государство, а не банк.


Государство ни при чем вообще

Ну да, по конституции это вообще не его функции.


Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Всё поделено между своими, до последней табуретки. Экономика это прежде всего конкуренция. Человек выбирает лучшее и голосует кошельком. У нас чаще всего выбирать не из чего. Все хорошее рубится на корню.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 гру, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

vitaliian написав:
  ruvex написав:
  Faceless написав:
Государство ни при чем вообще

Ну да, по конституции это вообще не его функции.


Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:49

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  Faceless написав:
Государство ни при чем вообще

Ну да, по конституции это вообще не его функции.


Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.


Если бы знакомый оформил ЧП, купил лицензию, поснимал неизвестных на камеру, а потом вызвал полицию, что его, честного предпринимателя, какие-то урки прессуют, то всё бы у него было на таксистском поприще хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  ruvex написав:Ну да, по конституции это вообще не его функции.


Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
ВТБ государство Украина обанкротило.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:15

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

BBC написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:[quote="4539658:ruvex"]
Ну да, по конституции это вообще не его функции.


Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
ВТБ государство Украина обанкротило.[/quote]Чушь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сегодня утром в 9:05 через звонок на Г.Л привата выплатили в течении разговора,плюс еще нашли и не выплаченные слезы с Платины.Спасибо форумчанам за советы.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:46

Ну да, по конституции это вообще не его функции.[/quote]

ВТБ государство Украина обанкротило.[/quote]санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент
саша
 
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