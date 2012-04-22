Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:46

Ну да, по конституции это вообще не его функции.[/quote]



ВТБ государство Украина обанкротило.[/quote]санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент