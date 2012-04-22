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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1627162816291630

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

саша написав:санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент

"Абидели мышку - написяли в норку".
Ещё раз. Из всех российских госдочек до банкротства дошёл только ВТБ, и ТОЛЬКО по причине того, что материнская компания на него забила и умышленно довела до банкротства.
Со стороны государства “враждебность" никак не проявлялась, как и никакого особого вытеснения.
Депутаты как заёмщики - головная боль любого банка.
Как конкурент ВТБ ничего из себя не представлял ровным счётом, тем более Привату, его вклады и активы - капля в море. Да и от активов, можно не сомневаться, ничего стоящего не осталось.
Хватит заниматься самообманом - ВТБ на фиг никому не сдался, чтобы его доводить до банкротства, как и нет ничего особо интересного у него в активах. Материнская компания просто нашла удачный повод - якобы из-за ареста активов - бросить бесперспективную дочку, которую давно готовили к такому и ходу, ибо продать не кому - ужимали, распродавали, выводили активы. В последний момент лишили всякой поддержки и оставили без ликвидности - УМЫШЛЕННО. Обычное кидалово в стиле российского бизнеса
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