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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1627162816291630

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

саша написав:санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент

"Абидели мышку - написяли в норку".
Ещё раз. Из всех российских госдочек до банкротства дошёл только ВТБ, и ТОЛЬКО по причине того, что материнская компания на него забила и умышленно довела до банкротства.
Со стороны государства “враждебность" никак не проявлялась, как и никакого особого вытеснения.
Депутаты как заёмщики - головная боль любого банка.
Как конкурент ВТБ ничего из себя не представлял ровным счётом, тем более Привату, его вклады и активы - капля в море. Да и от активов, можно не сомневаться, ничего стоящего не осталось.
Хватит заниматься самообманом - ВТБ на фиг никому не сдался, чтобы его доводить до банкротства, как и нет ничего особо интересного у него в активах. Материнская компания просто нашла удачный повод - якобы из-за ареста активов - бросить бесперспективную дочку, которую давно готовили к такому и ходу, ибо продать не кому - ужимали, распродавали, выводили активы. В последний момент лишили всякой поддержки и оставили без ликвидности - УМЫШЛЕННО. Обычное кидалово в стиле российского бизнеса
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 05:50

  Faceless написав:
саша написав:санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент

"Абидели мышку - написяли в норку".
Ещё раз. Из всех российских госдочек до банкротства дошёл только ВТБ, и ТОЛЬКО по причине того, что материнская компания на него забила и умышленно довела до банкротства.
Со стороны государства “враждебность" никак не проявлялась, как и никакого особого вытеснения.
Депутаты как заёмщики - головная боль любого банка.
Как конкурент ВТБ ничего из себя не представлял ровным счётом, тем более Привату, его вклады и активы - капля в море. Да и от активов, можно не сомневаться, ничего стоящего не осталось.
Хватит заниматься самообманом - ВТБ на фиг никому не сдался, чтобы его доводить до банкротства, как и нет ничего особо интересного у него в активах. Материнская компания просто нашла удачный повод - якобы из-за ареста активов - бросить бесперспективную дочку, которую давно готовили к такому и ходу, ибо продать не кому - ужимали, распродавали, выводили активы. В последний момент лишили всякой поддержки и оставили без ликвидности - УМЫШЛЕННО. Обычное кидалово в стиле российского бизнеса
Скажем так,не умышленно,но со стороны Правительства Украины в лице СНБО , при активном участии НБУ,владельцам ВТБ стало очевидно не выгодно содержать,так как при обычном раскладе банк мог как минимум продать,в случае отсутствия возможных покупателей банк шёл по пути оптимизации . Для поговорить-есть БТА с одним отделением на всю Украину,работает и имеет не хуже ВТБ ,за одним исключением-не давал в долг приближенным к депутатам ВРУ,с этого все началось. Повторюсь,в Украине законы экономики носят исключительно теоретический характер,и служат поводом для разведения воды различным Охрименко и ко
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:02

Банк был удобен и комфортен, с хорошим обслуживанием, выгодными и удобными условиями вкладов. Даже в разгар кризиса 14 года, клиенты не имели проблем. В последние годы был удобный интернет банкинг. Очень жаль, что так случилось.

Как клиент, я не в обиде на банк, ничего не потерял. В первый же день возникновения проблемности банк "оформил" клиентам с деньгами на текущих счетах без их ведома и подписи новые депозиты. Я для приличия слегка поругался на горячей линии, но понимал, для чего это делается. Клиентам в городах без отделений ВТБ благодаря этому капали проценты на их средства пару недель, до дня до введения ВА. Спасибо, что поступили по-человечески.

Доллар удалось выкупить по хорошему курсу 27,5, что с запасом компенсировало потери за месяц нахождения ВА. А гривну с карточных горячая линия в первые дни падения посоветовала снять в банкоматах Укрсоца, что я и сделал, за день 10 тыс. снималось без проблем.
Так что впечатление банк оставил положительные. Надеюсь, что отношения между нашими странами наладятся, и ВТБ вернется в Украину. А те, кто держал больше 200 тыс. - сами себе буратины. В Украине ни в одном банке нельзя превышать этот лимит, это - аксиома.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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