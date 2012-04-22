Додано: Суб 29 гру, 2018 07:02

Банк был удобен и комфортен, с хорошим обслуживанием, выгодными и удобными условиями вкладов. Даже в разгар кризиса 14 года, клиенты не имели проблем. В последние годы был удобный интернет банкинг. Очень жаль, что так случилось.



Как клиент, я не в обиде на банк, ничего не потерял. В первый же день возникновения проблемности банк "оформил" клиентам с деньгами на текущих счетах без их ведома и подписи новые депозиты. Я для приличия слегка поругался на горячей линии, но понимал, для чего это делается. Клиентам в городах без отделений ВТБ благодаря этому капали проценты на их средства пару недель, до дня до введения ВА. Спасибо, что поступили по-человечески.



Доллар удалось выкупить по хорошему курсу 27,5, что с запасом компенсировало потери за месяц нахождения ВА. А гривну с карточных горячая линия в первые дни падения посоветовала снять в банкоматах Укрсоца, что я и сделал, за день 10 тыс. снималось без проблем.

Так что впечатление банк оставил положительные. Надеюсь, что отношения между нашими странами наладятся, и ВТБ вернется в Украину. А те, кто держал больше 200 тыс. - сами себе буратины. В Украине ни в одном банке нельзя превышать этот лимит, это - аксиома.

У матросов нет стоп-лоссов