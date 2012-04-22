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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1627162816291630

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

саша написав:санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент

"Абидели мышку - написяли в норку".
Ещё раз. Из всех российских госдочек до банкротства дошёл только ВТБ, и ТОЛЬКО по причине того, что материнская компания на него забила и умышленно довела до банкротства.
Со стороны государства “враждебность" никак не проявлялась, как и никакого особого вытеснения.
Депутаты как заёмщики - головная боль любого банка.
Как конкурент ВТБ ничего из себя не представлял ровным счётом, тем более Привату, его вклады и активы - капля в море. Да и от активов, можно не сомневаться, ничего стоящего не осталось.
Хватит заниматься самообманом - ВТБ на фиг никому не сдался, чтобы его доводить до банкротства, как и нет ничего особо интересного у него в активах. Материнская компания просто нашла удачный повод - якобы из-за ареста активов - бросить бесперспективную дочку, которую давно готовили к такому и ходу, ибо продать не кому - ужимали, распродавали, выводили активы. В последний момент лишили всякой поддержки и оставили без ликвидности - УМЫШЛЕННО. Обычное кидалово в стиле российского бизнеса
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 05:50

  Faceless написав:
саша написав:санкции, давление на ВТБ, враждебное отношение к нему со стороны гос-ва, в том числе и завуалированное косвенное вытеснение ВТБ с банковского рынка в угоду гос. банков и приближенных к власти лиц, владеющих банками , действия "активных лиц"- блокировщиков,антипиар, злостное нарушение кредитных договоров со стороны крупных заемщиков -депутатов под видом отказа платить этому банку по политическим мотивам в общей канве правового нигилизма - все это общеизвестно и в комплексе медленно разрушало этот банк и привело к фатальному апогею. Во всяком случае,золотое правило определения заинтересованных лиц- определение-кому это выгодно- закрытие банка таким способом ?- очевидно, но для подтверждения выводов надо смотреть- как,кому , за сколько продадут активы. Во всяком случае гарантирован вклады распределятся значительная часть в Привате и т.д., что УЖЕ выгодно власти- "ушел на покой" конкурент

"Абидели мышку - написяли в норку".
Ещё раз. Из всех российских госдочек до банкротства дошёл только ВТБ, и ТОЛЬКО по причине того, что материнская компания на него забила и умышленно довела до банкротства.
Со стороны государства “враждебность" никак не проявлялась, как и никакого особого вытеснения.
Депутаты как заёмщики - головная боль любого банка.
Как конкурент ВТБ ничего из себя не представлял ровным счётом, тем более Привату, его вклады и активы - капля в море. Да и от активов, можно не сомневаться, ничего стоящего не осталось.
Хватит заниматься самообманом - ВТБ на фиг никому не сдался, чтобы его доводить до банкротства, как и нет ничего особо интересного у него в активах. Материнская компания просто нашла удачный повод - якобы из-за ареста активов - бросить бесперспективную дочку, которую давно готовили к такому и ходу, ибо продать не кому - ужимали, распродавали, выводили активы. В последний момент лишили всякой поддержки и оставили без ликвидности - УМЫШЛЕННО. Обычное кидалово в стиле российского бизнеса
Скажем так,не умышленно,но со стороны Правительства Украины в лице СНБО , при активном участии НБУ,владельцам ВТБ стало очевидно не выгодно содержать,так как при обычном раскладе банк мог как минимум продать,в случае отсутствия возможных покупателей банк шёл по пути оптимизации . Для поговорить-есть БТА с одним отделением на всю Украину,работает и имеет не хуже ВТБ ,за одним исключением-не давал в долг приближенным к депутатам ВРУ,с этого все началось. Повторюсь,в Украине законы экономики носят исключительно теоретический характер,и служат поводом для разведения воды различным Охрименко и ко
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:02

Банк был удобен и комфортен, с хорошим обслуживанием, выгодными и удобными условиями вкладов. Даже в разгар кризиса 14 года, клиенты не имели проблем. В последние годы был удобный интернет банкинг. Очень жаль, что так случилось.

Как клиент, я не в обиде на банк, ничего не потерял. В первый же день возникновения проблемности банк "оформил" клиентам с деньгами на текущих счетах без их ведома и подписи новые депозиты. Я для приличия слегка поругался на горячей линии, но понимал, для чего это делается. Клиентам в городах без отделений ВТБ благодаря этому капали проценты на их средства пару недель, до дня до введения ВА. Спасибо, что поступили по-человечески.

Доллар удалось выкупить по хорошему курсу 27,5, что с запасом компенсировало потери за месяц нахождения ВА. А гривну с карточных горячая линия в первые дни падения посоветовала снять в банкоматах Укрсоца, что я и сделал, за день 10 тыс. снималось без проблем.
Так что впечатление банк оставил положительные. Надеюсь, что отношения между нашими странами наладятся, и ВТБ вернется в Украину. А те, кто держал больше 200 тыс. - сами себе буратины. В Украине ни в одном банке нельзя превышать этот лимит, это - аксиома.
У матросов нет стоп-лоссов
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:07

  BBC написав:
  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.

Все розпочалось з припинення кредитування банкою.
Це період кінця 2013 і початку 2014 року. Вже тоді банка перестала розвиватися.
Велика кількість кредитів в анексованому Криму і ОРДЛО стала проблемною.
Почалася збиткова діяльність. НБУ заставило зарезервуватись і докапіталізуватись.
Санкції про заборону виводу грошенят в Московію були на користь клієнтам банки.
Тут ще прийшлось взяти на себе частину зобовязань БМ банки.
Почалися проблеми з ліквідністю які довгий час старалися вирішувати внутрішніми резервами. І коли ці резерви вичерпувались майже власник банки вирішив банку не підтримувати, мабуть вирішив що це даремні витрачання коштів.
НБУ змушено було ввести ТА.
Малюється така картина, яка виглядає доволі обєктивною.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

BBC написав:
  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.


И кому же это собирались его продавать, что НБУ не согласовал?
Былм попытки продать Сбер мутным аффилированным конторам. Там НБУ не дал.
ВиЭс же продали.
Не придумывайте небылицы. Арест активов не относится к блокированию обслуживания кредитов, это сказки для бабушек у подъезда
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13

  Faceless написав:
BBC написав:
  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.


И кому же это собирались его продавать, что НБУ не согласовал?
Былм попытки продать Сбер мутным аффилированным конторам. Там НБУ не дал.
ВиЭс же продали.
Не придумывайте небылицы. Арест активов не относится к блокированию обслуживания кредитов, это сказки для бабушек у подъезда

Все высказанные на форуме мнения бывалых депозитчиков относительно причин краха ВТБ выглядят реальными и имеют место быть, возможно даже в комплексе воздействие всех выше перечисленных факторов дали резонанс . Эксперты, анализируют ситуацию на основе достоверных данных, степень правдоподобности мы, к сожалению, не можем проверить
саша
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:29

  Faceless написав:
BBC написав:
  Faceless написав:ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.


И кому же это собирались его продавать, что НБУ не согласовал?
Былм попытки продать Сбер мутным аффилированным конторам. Там НБУ не дал.
ВиЭс же продали.
Не придумывайте небылицы. Арест активов не относится к блокированию обслуживания кредитов, это сказки для бабушек у подъезда
Арест активов был последней каплей. Отказ от обслуживания и возврата кредитов государственными предприятиями с попустительства судов и кабмина существенно повлиял на работу банка.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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