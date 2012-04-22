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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:55
i-botanik написав:
А за чей счет банкет?
науке это не известно,есть только догадки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:57
BBC написав: Faceless написав:
vitaliian написав:
Знакомый решил потаксовать возле эпицентра. Неизвестные люди ему объяснили что за место под солнцем нужно платить. И пока вакантных мест нет. Вот такая экономика, всё поделено между своими до последней булочки. О каком развитии страны может идти речь, если человек хочет работать честно, но ему не дают.
Вот только не надо сюда банальное кидалово мамки ВТБ приплетать
ВТБ государство Украина обанкротило.
Ага, распродали и разворовали все активы, а государство ещё и виновато, что это остановило, все оперативно выплатило клиентам до 200, да ещё и с наваром
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:01
Tegularius написав:
Банк был удобен и комфортен, с хорошим обслуживанием, выгодными и удобными условиями вкладов. Даже в разгар кризиса 14 года, клиенты не имели проблем. В последние годы был удобный интернет банкинг. Очень жаль, что так случилось.
Как клиент, я не в обиде на банк, ничего не потерял. В первый же день возникновения проблемности банк "оформил" клиентам с деньгами на текущих счетах без их ведома и подписи новые депозиты. Я для приличия слегка поругался на горячей линии, но понимал, для чего это делается. Клиентам в городах без отделений ВТБ благодаря этому капали проценты на их средства пару недель, до дня до введения ВА. Спасибо, что поступили по-человечески.
Доллар удалось выкупить по хорошему курсу 27,5, что с запасом компенсировало потери за месяц нахождения ВА. А гривну с карточных горячая линия в первые дни падения посоветовала снять в банкоматах Укрсоца, что я и сделал, за день 10 тыс. снималось без проблем.
Так что впечатление банк оставил положительные. Надеюсь, что отношения между нашими странами наладятся, и ВТБ вернется в Украину. А те, кто держал больше 200 тыс. - сами себе буратины. В Украине ни в одном банке нельзя превышать этот лимит, это - аксиома.
Когда ваша страна прекратит с нами воевать, вернёт анексированные территории и покается - тогда отношения и наладятся
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02
BBC написав: Faceless написав:
ибо продать не кому
Его продажу просто не согласовывал НБУ и планомеренно вел к банкротству. Государство в лице судебной власти Украины блокировало обслуживание кредитов и реализацию залогового имущества. НБУ воспользовался случаем и передал банк на дерибан в ФГВФЛ.
Ложь и мокшанская пропаганда
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:07
BBC написав: Faceless написав:
И кому же это собирались его продавать, что НБУ не согласовал?
Былм попытки продать Сбер мутным аффилированным конторам. Там НБУ не дал.
ВиЭс же продали.
Не придумывайте небылицы. Арест активов не относится к блокированию обслуживания кредитов, это сказки для бабушек у подъезда
Арест активов был последней каплей. Отказ от обслуживания и возврата кредитов государственными предприятиями с попустительства судов и кабмина существенно повлиял на работу банка.
Все активы были разворованы до ареста. Жадность и наглость группы втб, которая удвоила прибыль за счёт кидалова украинских клиентов, довела банк до бакротства.
Оккупанты обобрали всех до нитки и обанкротил и банк
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:42
i-botanik написав:
минфин и файненс предлагают бонус к депозитной ставке, если заполнить заявку на одном из сайтов. А за чей счет банкет?
Банкет за счет минфина (фирмочки при нем есть). Считайте, что это рекламная акция по привлечению средств и клиентов по договору с банками.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:16
Подскажите, можно получить выплаты в Привате дистанционно, не посещая отделения?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:34
novichok написав:
Подскажите, можно получить выплаты в Привате дистанционно, не посещая отделения?
Можно
На ветке есть информация как это сделать
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:00
novichok написав:
Подскажите, можно получить выплаты в Привате дистанционно, не посещая отделения?
Выплаты остановлены
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:18
i-botanik написав:
минфин и файненс предлагают бонус к депозитной ставке, если заполнить заявку на одном из сайтов. А за чей счет банкет?
Банкет за счет банков, сотрудничающих с Минфином.
У каждого банка есть бюджет, предназначенный на маркетинг и рекламу банковских услуг.
Но чем держать собственную структуру рекламщиков и маркетологов, банкам проще и дешевле поручить эту рекламную возню сторонней конторе типа Минфина.
Жадность и Отвага!
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