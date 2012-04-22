Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:46
Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:55
тогда укрэксимбанк должен быть там где и втб
если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .
Писать про дырку можно про Ощад , укргаз и приват с эксимом ,все остальные сидят или на овгз или на рефах , иначе велкам ту фонд и никак иначе
никому не верю
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:10
Так не можна порівнювати в абсолютних цифрах.
І в іншому не можу погодитись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|