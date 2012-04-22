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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1630163116321633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:46

Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:55

  Квесторе_поверніться написав:Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.


тогда укрэксимбанк должен быть там где и втб :mrgreen:
если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .
Писать про дырку можно про Ощад , укргаз и приват с эксимом ,все остальные сидят или на овгз или на рефах , иначе велкам ту фонд и никак иначе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:10

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.


тогда укрэксимбанк должен быть там где и втб :mrgreen:
если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .
Писать про дырку можно про Ощад , укргаз и приват с эксимом ,все остальные сидят или на овгз или на рефах , иначе велкам ту фонд и никак иначе

Так не можна порівнювати в абсолютних цифрах.
І в іншому не можу погодитись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:01

  Stringer написав:Все активы были разворованы до ареста. Жадность и наглость группы втб, которая удвоила прибыль за счёт кидалова украинских клиентов, довела банк до бакротства.
Оккупанты обобрали всех до нитки и обанкротил и банк

Так категорично утверждаете, как будто участвовали. :mrgreen:
Как раз до ареста, ВТБ Украина в составе оставшихся отделений вполне себе нормально работал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 05:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ruvex написав:Так категорично утверждаете, как будто участвовали.
:o
Боня
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:42

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Dolphin399 написав:фирму, которая работала с 90-х годов
с текущим счетом в ВТБ.Шеф и главбуха-голова и два уха :mrgreen:
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:31

  ruvex написав:
  Stringer написав:Все активы были разворованы до ареста. Жадность и наглость группы втб, которая удвоила прибыль за счёт кидалова украинских клиентов, довела банк до бакротства.
Оккупанты обобрали всех до нитки и обанкротил и банк

Так категорично утверждаете, как будто участвовали. :mrgreen:
Как раз до ареста, ВТБ Украина в составе оставшихся отделений вполне себе нормально работал.

Ну так куда вся ликвидность подевалась?
Зачем пылесосили рынок повышенными ставками перед уходом?
Почему при такой колоссальной прибыли группы втб, не выделили из неё крохотную часть, для выполнения обязательств перед своими клиентами в украине?
Почему устроили цирк с миноритарием и иском против порошенко, вместо качественной юридической защиты своих прав в суде, как это сделали пиб и сбер?
Почему в итоге довели до банкротства?
Ответ для мыслящих очевиден
А аргумент про нормальную работу прям из детского садика :mrgreen:
Все разворованные банки "вполне себе нормально работали" ровно до того момента пока их окончательно не разворовывали 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:42

  lubopytnaya написав:
  somalibank написав:Получение 200К происходит в банках-агентах, а кредиторские требования предъявляются банку-банкроту.
...
2. Правильно заполнить ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ КРЕДИТОРА http://www.fg.gov.ua/images/docs/for-cr ... ditors.pdf

почему тогда заявление на имя Фонда , а не на и имя банка?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:07

stuermer01 банк уже не банк,а просто юрморда под Фондом
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:16

  Stringer написав:Ну так куда вся ликвидность подевалась?
Зачем пылесосили рынок повышенными ставками перед уходом?
Почему при такой колоссальной прибыли группы втб, не выделили из неё крохотную часть, для выполнения обязательств перед своими клиентами в украине?
Почему устроили цирк с миноритарием и иском против порошенко, вместо качественной юридической защиты своих прав в суде, как это сделали пиб и сбер?
Почему в итоге довели до банкротства?
Ответ для мыслящих очевиден
А аргумент про нормальную работу прям из детского садика :mrgreen:
Все разворованные банки "вполне себе нормально работали" ровно до того момента пока их окончательно не разворовывали 8)

Для ответов на все эти вопросы существуют "специально обученные люди", которые я надеюсь занимались в банке именно поиском ответов, в чем я лично сомневаюсь, как и Вы сомневаетесь в благопристойности банка.
Можно лишь заметить, что если в банке такой длительный период были нарушения, в следствии, которых банк проводил все указанные действия, то они были согласованы с НБУ и Банковой и на них закрывали глаза, до определенного момента. А вот на вопрос, кто разворовал и почему именно сейчас, хотелось бы услышать ответ от куратора или главы НБУ.
Скажу лишь, что по прошествии уже некоторого времени я согласен с выводами озвученными здесь:
viewtopic.php?p=4539794#p4539794
А чтобы быть совсем кратким согласен с:
  sens написав:если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .

viewtopic.php?p=4541142#p4541142
Black Jack - White Business
ruvex
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