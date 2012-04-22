Додано: Пон 31 гру, 2018 15:16

Stringer написав: Ну так куда вся ликвидность подевалась?

Зачем пылесосили рынок повышенными ставками перед уходом?

Почему при такой колоссальной прибыли группы втб, не выделили из неё крохотную часть, для выполнения обязательств перед своими клиентами в украине?

Почему устроили цирк с миноритарием и иском против порошенко, вместо качественной юридической защиты своих прав в суде, как это сделали пиб и сбер?

Почему в итоге довели до банкротства?

Ответ для мыслящих очевиден

А аргумент про нормальную работу прям из детского садика

Все разворованные банки "вполне себе нормально работали" ровно до того момента пока их окончательно не разворовывали Ну так куда вся ликвидность подевалась?Зачем пылесосили рынок повышенными ставками перед уходом?Почему при такой колоссальной прибыли группы втб, не выделили из неё крохотную часть, для выполнения обязательств перед своими клиентами в украине?Почему устроили цирк с миноритарием и иском против порошенко, вместо качественной юридической защиты своих прав в суде, как это сделали пиб и сбер?Почему в итоге довели до банкротства?Ответ для мыслящих очевиденА аргумент про нормальную работу прям из детского садикаВсе разворованные банки "вполне себе нормально работали" ровно до того момента пока их окончательно не разворовывали

sens написав: если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .

если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .

Для ответов на все эти вопросы существуют "специально обученные люди", которые я надеюсь занимались в банке именно поиском ответов, в чем я лично сомневаюсь, как и Вы сомневаетесь в благопристойности банка.Можно лишь заметить, что если в банке такой длительный период были нарушения, в следствии, которых банк проводил все указанные действия, то они были согласованы с НБУ и Банковой и на них закрывали глаза, до определенного момента. А вот на вопрос, кто разворовал и почему именно сейчас, хотелось бы услышать ответ от куратора или главы НБУ.Скажу лишь, что по прошествии уже некоторого времени я согласен с выводами озвученными здесь:А чтобы быть совсем кратким согласен с: