Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:46
Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:55
тогда укрэксимбанк должен быть там где и втб
если серьезно , кроме политической составляющей , другие причины надуманы .
Писать про дырку можно про Ощад , укргаз и приват с эксимом ,все остальные сидят или на овгз или на рефах , иначе велкам ту фонд и никак иначе
никому не верю
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:10
Так не можна порівнювати в абсолютних цифрах.
І в іншому не можу погодитись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 31 гру, 2018 01:01
Так категорично утверждаете, как будто участвовали.
Как раз до ареста, ВТБ Украина в составе оставшихся отделений вполне себе нормально работал.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 31 гру, 2018 05:13
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Пон 31 гру, 2018 08:42
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
с текущим счетом в ВТБ.Шеф и главбуха-голова и два уха
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:31
Ну так куда вся ликвидность подевалась?
Зачем пылесосили рынок повышенными ставками перед уходом?
Почему при такой колоссальной прибыли группы втб, не выделили из неё крохотную часть, для выполнения обязательств перед своими клиентами в украине?
Почему устроили цирк с миноритарием и иском против порошенко, вместо качественной юридической защиты своих прав в суде, как это сделали пиб и сбер?
Почему в итоге довели до банкротства?
Ответ для мыслящих очевиден
А аргумент про нормальную работу прям из детского садика
Все разворованные банки "вполне себе нормально работали" ровно до того момента пока их окончательно не разворовывали
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:42
почему тогда заявление на имя Фонда , а не на и имя банка?
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:07
stuermer01 банк уже не банк,а просто юрморда под Фондом
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:16
Для ответов на все эти вопросы существуют "специально обученные люди", которые я надеюсь занимались в банке именно поиском ответов, в чем я лично сомневаюсь, как и Вы сомневаетесь в благопристойности банка.
Можно лишь заметить, что если в банке такой длительный период были нарушения, в следствии, которых банк проводил все указанные действия, то они были согласованы с НБУ и Банковой и на них закрывали глаза, до определенного момента. А вот на вопрос, кто разворовал и почему именно сейчас, хотелось бы услышать ответ от куратора или главы НБУ.
Скажу лишь, что по прошествии уже некоторого времени я согласен с выводами озвученными здесь:
viewtopic.php?p=4539794#p4539794
А чтобы быть совсем кратким согласен с:
viewtopic.php?p=4541142#p4541142
Black Jack - White Business
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