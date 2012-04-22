Подскажите, если есть в ВТБ депозит 204 тыс. грн. на сегодня, вклад еще не закончился: Нужно только в пункте 1 заявления кредитора вписать ФИО и название банка. В п. 2 других оснований признания кредитором не вижу. Слово "Зразок" удалить и номер заявления оставить пустым. Заполнить остальные персональные данные, распечатать и отправить заказным письмом с уведомлением по адресу: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
stuermer01 написав:Подскажите, если есть в ВТБ депозит 204 тыс. грн. на сегодня, вклад еще не закончился: Нужно только в пункте 1 заявления кредитора вписать ФИО и название банка. В п. 2 других оснований признания кредитором не вижу. Слово "Зразок" удалить и номер заявления оставить пустым. Заполнить остальные персональные данные, распечатать и отправить заказным письмом с уведомлением по адресу: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.
хтось може викласти скан заяви (наприклад для Пупкіна Івана Івановича)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Что непонятного берете за образец заяву с сайта фонда, удаляете то, что для юриков и подставляете свои данные, кому адресована зява, далее свои данные как кредитора, там их не много, ФИО, адрес, паспорт серия и номер кем и когда выдан, ИНН, тел., номер заявы они сами присваивают, в самой заяве прописываете в п. 1 свои ФИО и АТ "ВТБ Банк", второй пункт не заполняете, в третьем вписываете ФИО и реквизиты банка, счет должен быть прямой текущий 2620 т.е. не через транзитник и не карточный 2625, проставляете дату, подпись
Заполняете 12 шрифтом тогда заява влазит на 1 лист