RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1630163116321633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:16

Как правильно заполнять заявление кредитора?

Подскажите, если есть в ВТБ депозит 204 тыс. грн. на сегодня, вклад еще не закончился:
Нужно только в пункте 1 заявления кредитора вписать ФИО и название банка.
В п. 2 других оснований признания кредитором не вижу.
Слово "Зразок" удалить и номер заявления оставить пустым.
Заполнить остальные персональные данные, распечатать и отправить заказным письмом с уведомлением по адресу:
бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.

Правильно?

http://www.fg.gov.ua/images/docs/for-cr ... ditors.pdf
Востаннє редагувалось stuermer01 в Пон 31 гру, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 21.07.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:25

  stuermer01 написав:Подскажите, если есть в ВТБ депозит 204 тыс. грн. на сегодня, вклад еще не закончился:
Нужно только в пункте 1 заявления кредитора вписать ФИО и название банка.
В п. 2 других оснований признания кредитором не вижу.
Слово "Зразок" удалить и номер заявления оставить пустым.
Заполнить остальные персональные данные, распечатать и отправить заказным письмом с уведомлением по адресу:
бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024.

Правильно?

http://www.fg.gov.ua/images/docs/for-cr ... ditors.pdf

Верно
Stringer
 
Повідомлень: 8872
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

хтось може викласти скан заяви (наприклад для Пупкіна Івана Івановича)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14859
З нами з: 09.03.14
Подякував: 887 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:07

flyman

Что непонятного :? берете за образец заяву с сайта фонда, удаляете то, что для юриков и подставляете свои данные, кому адресована зява, далее свои данные как кредитора, там их не много, ФИО, адрес, паспорт серия и номер кем и когда выдан, ИНН, тел., номер заявы они сами присваивают, в самой заяве прописываете в п. 1 свои ФИО и АТ "ВТБ Банк", второй пункт не заполняете, в третьем вписываете ФИО и реквизиты банка, счет должен быть прямой текущий 2620 т.е. не через транзитник и не карточный 2625, проставляете дату, подпись :)

Заполняете 12 шрифтом тогда заява влазит на 1 лист 8)

Зображення
3xXx
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:57

Еще в реквизитах МФО банка надо добавить.
Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 21.07.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:01

  stuermer01 написав:Еще в реквизитах МФО банка надо добавить.
Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате.


МФО-код банка см. скан, п. 3 с реквизитами, у меня данная строка код банка есть в заяве, она последняя в реквизитах (ниже кода получателя) :wink:
3xXx
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1630163116321633
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9270 2473078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48308 24536181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 21:13
darmet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1261937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.