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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1631163216331634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  flyman написав:непонятно шо в шапці писати,
і не зрозуміло із кодами, але ніби тепер ясно


не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

кто узнавал?будет пересчет по курсу 28.10 валютных депо?
ronaldoss
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.01.19
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