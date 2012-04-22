не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
кто узнавал?будет пересчет по курсу 28.10 валютных депо?
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