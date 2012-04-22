Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14

stuermer01 написав: 3xXx написав: stuermer01 написав: Еще в реквизитах МФО банка надо добавить.

Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате. Еще в реквизитах МФО банка надо добавить.Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате.



МФО это код банка см. скан, п. 3 с реквизитами







код отримувача (вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах

код банку -это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются. МФО этосм. скан, п. 3 с реквизитами(вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах-это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.

Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570. Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.

Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строкеписался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строкеписался бы шестизначный МФО Привата.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строкепишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строкепишется МФО банка в котором получатель открыл счет.Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строкепишется МФО банка в котором получатель открыл счет.