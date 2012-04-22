не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
кто узнавал?будет пересчет по курсу 28.10 валютных депо?
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:12
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:07
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14
Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строке код отримувача писался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строке код банку писался бы шестизначный МФО Привата 305299.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строке код отримувача пишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке код отримувача, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Код банку — реквізит банку, який призначається банкам центральним банком. В Україні банкам присвоюється МФО код - набір з 6 цифр.
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